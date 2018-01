Ernani pede Anastácia em casamento em 'Êta Mundo Bom!'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Ernani pede Anastácia em casamento

Segunda-feira, 11 de julho

Sandra consegue despistar Araújo, que não vê Ernesto. Pirulito ajuda Pancrácio a conseguir dinheiro com seus disfarces. Olga e Araújo comemoram a possibilidade de Cláudio deixar o hospital. Quitéria faz novas chantagens a Sandra. Ernani reconhece Candinho como seu filho em cartório. Ernesto decide atentar contra Maria. Diana tenta vender a casa de Severo. Cunegundes pede ajuda a Romeu para retomar o trabalho de Pandolfo na fazenda. Ernani pede Anastácia em casamento.

Lua de mel de Pandolfo e Epopina é interrompida

Terça-feira, 12 de julho

Anastácia pede um tempo para pensar na proposta de Ernani. Mafalda e Zé dos Porcos discutem. Pancrácio sofre, mas aconselha Anastácia a aceitar o pedido de casamento de Ernani. Braz dança com Ilde e Paulina desconfia das intenções do rapaz. Lauro elogia a comida de Emma, sem saber que o cozinheiro é Tobias. O plano de Romeu, Cunegundes e Quinzinho dá certo, e Pandolfo e Eponina interrompem sua lua de mel. Sandra ameaça Maria na frente de Celso. Cláudio volta para casa. Anastácia diz a Candinho que aceitará o pedido de casamento de Ernani.

Mafalda provoca Zé dos Porcos com Romeu

Quarta-feira, 13 de julho

Candinho aconselha Anastácia a pensar melhor antes de aceitar a proposta de casamento de Ernani. Sandra e Ernesto tramam contra Maria e Celso. Cunegundes e Quinzinho comemoram a volta de Pandolfo ao trabalho na fazenda. Mafalda provoca Zé dos Porcos com Romeu. Um credor oferece comprar a loja de Severo para saldar suas dívidas. Diana acerta a venda da casa de Severo. Pirulito vê Sandra e Cara de Cão no ateliê de Ernesto. Anastácia recusa a proposta de Ernani e pede Pancrácio em casamento.

Braz e Diana revelam que tentaram dar golpe em Severo

Quinta-feira, 14 de julho

Pancrácio e Anastácia decidem se casar e todos comemoram. Ernesto contrata Cara de Cão para atentar contra a vida de Maria. Filomena descobre que seu filho está para nascer. Araújo conversa com Cláudio sobre Sandra e Olga ouve. Candinho pede a Evandro que o ajude a conseguir um emprego na rádio. Romeu e Zé dos Porcos se enfrentam. Severo aceita vender sua loja ao credor. Braz e Diana revelam a Severo que se uniram para lhe dar um golpe. Severo passa mal.

Candinho não consegue emprego na rádio

Sexta-feira, 15 de julho

Braz e Diana levam Severo ao hospital. Braz pede que Diana se prepare para deixar a cidade com ele. Anastácia convida Emma para ser sua madrinha de casamento. Braz reparte o dinheiro da venda da casa de Severo com Maria e explica sua vingança para a irmã. O quadro de Severo piora após falar com Braz. Araújo e Ilde se desquitam. Araújo estranha a demora de Sandra em voltar para casa. Maria garante que cuidará de Severo. Candinho não consegue seu emprego na rádio. Braz revela a Diana que lhe enganou.

Celso salva Maria de um acidente de carro

Sábado, 16 de julho

Braz humilha Diana, que pede abrigo a Paulina. Candinho se preocupa com o futuro de seu filho com Filomena. Braz propõe se unir a Ilde. Maria explica a situação de Severo para Celso, que promete lhe ajudar a cuidar do pai. Gerusa sofre por não perceber melhora em seu estado de saúde. Ernani se despede de Candinho e Anastácia, e Pancrácio tem uma crise de ciúmes. Maria e Celso instalam Severo em seu novo apartamento. Celso salva Maria de um acidente de carro, e acaba atingido.