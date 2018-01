Diana acredita que Filomena está grávida em 'Êta Mundo Bom!'

Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Diana acredita que Filomena está grávida

Segunda-feira, 11 de abril

Anastácia comenta com Sandra que teve um mau pressentimento. Sandra é rude com os empregados e Anastácia a repreende. Celso convida Maria para ir ao casamento de Sandra e garante a Anastácia que deseja se casar com a moça. Candinho pressiona Pancrácio a revelar seus mistérios. Josias incentiva Zé dos Porcos a esperar por Mafalda. Fábio afirma que deseja se aproximar de Olga. Gerusa tem uma nova tontura e Camélia teme pelo pior. Lauro afirma a Osório que Gerusa tem uma doença grave. Diana acredita que Filomena esteja grávida. Diana pede mais dinheiro a Severo. Durante a cerimônia de casamento, Pancrácio revela que Ernesto é um farsante.

Pancrácio e Epopina confirmam que Ernesto não é o verdadeiro Candinho

Terça-feira, 12 de abril

Pancrácio e Eponina confirmam a Anastácia que Ernesto não é o verdadeiro Candinho. Sandra finge estar surpresa com a revelação. Ernesto foge e se esconde no dancing de Paulina. Pancrácio garante a Anastácia que lhe apresentará Candinho e diz que Maria lhe ajudou a esclarecer tudo. Sandra teme que Ernesto seja encontrado pela Polícia. Celso confessa a Sandra estar arrependido do plano contra a tia. Eponina percebe a cumplicidade entre Anastácia e Pancrácio. Sarita beija Romeu. Romeu descobre que Eponina está em São Paulo e pensa em encontrar Mafalda. Clarice confirma com Vermelho que Diana sabotou a bebida de Filomena. Osório conta para Camélia que Gerusa tem uma doença grave. Pancrácio leva Anastácia para conhecer Candinho.

Candinho e Anastácia se reencontram

Quarta-feira, 13 de abril

Candinho e Anastácia se emocionam com o reencontro. Anastácia pede que Candinho, Pirulito e o burro Policarpo vão morar em sua casa. Camélia pede que Osório a acompanhe ao consultório de Lauro. Candinho se encanta com a mansão de Anastácia. Romeu descobre que Mafalda está em São Paulo. Cunegundes e Zé dos Porcos sentem falta de Eponina, Mafalda e Quincas. Sandra convence Anastácia a não acionar a polícia para prender Ernesto. Maria diz a Celso que acredita que o namorado seja cúmplice de Sandra em um plano para enganar Anastácia. Lauro revela a Filomena que ela está grávida. Ernesto ameaça Sandra para Paulina. Candinho reconhece Sandra e revela que a moça chegou a ver seu medalhão.

Sandra quer se casar com verdadeiro Candinho

Quinta-feira, 14 de abril

Sandra tenta se explicar para Anastácia e Pancrácio convence a matriarca de que seus sobrinhos não participaram da armação de Ernesto. Clarice revela tudo o que descobriu a Filomena, que afirma que romperá sua amizade com Fragoso e contará a Candinho que ele será pai. Anastácia agradece o apoio de Maria. Pancrácio e Anastácia decidem se conhecer melhor. Pancrácio leva Eponina ao encontro de Filomena. Eponina não gosta de ver Filomena com Fragoso. Sarita inventa para Mafalda que é noiva de Romeu. Sandra afirma a Ernesto que se casará com o verdadeiro Candinho.

Sandra e Ernesto armam contra Filomena

Sexta-feira, 15 de abril

Sandra e Ernesto armam um plano para fazer com que Candinho esqueça Filomena. Eponina diz a Filomena que ela não é mais um bom exemplo para seus irmãos. Mafalda afirma a Romeu que quer distância do rapaz. Filomena revela a Eponina que está grávida. Camélia e Osório sofrem com a doença de Gerusa. Pirulito comenta com Sandra que Candinho a acha bonita. Anastácia agradece Eponina por ter cuidado de seu filho. Mafalda, Eponina e Quincas comemoram a volta para a fazenda. Clarice avisa a Candinho que Filomena precisa lhe falar com urgência. Sandra mostra a Candinho o retrato de Filomena despida.

Cunegundes descobre que Candinho está rico

Sábado, 16 de abril

Candinho se decepciona com Filomena e agradece Sandra por lhe mostrar o quadro que foi pintado por Ernesto. Eponina pede que Pancrácio nunca mais a procure. Anastácia e Pirulito estranham a tristeza de Candinho. Diana convence Severo a lhe dar mais dinheiro. Fragoso promete ajudar Filomena a esclarecer sua história para Candinho. Celso se nega a rasgar a nota promissória assinada por Sandra, que se irrita com o irmão. Pancrácio aconselha Romeu a reconquistar Mafalda. Gerusa questiona Osório sobre sua saúde. Cunegundes descobre que Candinho está rico. Mafalda confessa a Zé dos Porcos que sofreu menos do que esperava por Romeu. Candinho confronta Filomena sobre o quadro pintado por Ernesto.