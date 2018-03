Inácio expulsa Romeu do casarão em 'Êta Mundo Bom'

Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Inácio expulsa Romeu do casarão

Segunda-feira, 06 de junho

Candinho revela a Anastácia o desejo de encontrar seu pai. Cunegundes perde o dinheiro dado por Romeu, que afirma que ficará com metade da fazenda. Maria alerta Celso para a possibilidade de Sandra ter um novo plano para ficar com a fortuna de Anastácia. Sandra manipula Araújo e Ilde para que o casal se desentenda. Jack promete encontrar Filomena e Ernani, o pai de Candinho. Tobias convence Lauro a se encontrar com Emma. Candinho acredita que Diana o ajudará com Filomena. Ilde se recusa a assinar os papéis para o empréstimo de Araújo. Gerusa desmaia e Camélia se desespera. Jack tenta se aproximar de Diana. Inácio expulsa Romeu e a família de Cunegundes do casarão. Celso confronta Sandra.

Romeu beija Mafalda, e Zé dos Porcos vê​

Terça-feira, 07 de junho

Celso pede que Sandra não faça nada de errado contra Anastácia. Ilde exige que Araújo encontre outra solução para conseguir o dinheiro para a operação de Cláudio. Lauro diz a Camélia que será preciso trocar o tratamento de Gerusa. Romeu afirma que usará o restante de seu dinheiro para comprar a fazenda. Romeu beija Mafalda, e Zé dos Porcos vê. Dita se prepara para dar à luz. Sarita se insinua para Zé dos Porcos. Pandolfo pede Eponina em casamento. Gerusa se recusa a iniciar um novo tratamento médico. Braz aconselha Severo a oferecer uma prova de amor a Diana. Jack garante a Candinho que Diana o está enganando. Sandra beija Araújo.

Pancrácio vê Sandra saindo com Ernesto

Quarta-feira, 08 de junho

Sandra diz a Araújo que seria capaz de amá-lo. Candinho afirma que pressionará Diana a lhe contar a verdade. Pancrácio desconfia de que Filomena tenha reatado com Ernesto. Osório revela a Gerusa que ela sofre de leucemia. Eponina pede um tempo para pensar na proposta de casamento de Pandolfo. Nasce o filho de Dita e Quincas. Eponina confessa a Mafalda e Sarita que está com medo de se casar. Celso se preocupa ao descobrir que Pancrácio vigiará o ateliê de Ernesto, e Maria desconfia da reação do noivo. Pancrácio surpreende Sandra saindo de seu encontro com Ernesto.

Gerusa cancela noivado com Osório

Quinta-feira, 09 de junho

Sandra consegue despistar Pancrácio, que promete guardar segredo sobre sua visita a Ernesto. Maria tem certeza de que Celso sabe dos encontros entre Sandra e Ernesto. Pancrácio mente para acobertar Sandra, e Maria desconfia. Braz não aprova que Diana engane Candinho. Sarita aconselha Eponina a casar com Pandolfo. Eponina anuncia seu casamento para a família. Por causa de sua doença, Gerusa decide cancelar seu noivado com Osório. Cláudio conta para Araújo que Sandra o visitou. Olga sugere que Romeu desista de comprar a fazenda e se case com ela. Severo garante a Candinho que a mãe de Diana existe. Pancrácio confronta Ernesto.

Sandra beija Araújo

Sexta-feira, 10 de junho

Enganado por Sandra, Pancrácio exige que Ernesto se afaste da moça. Celso avisa a Sandra que contará a Anastácia caso a irmã esteja tramando um novo plano contra a tia. Diana promete falar com Filomena para Candinho, e Jack desconfia. Fábio agride Romeu ao vê-lo com Olga. Osório convence Gerusa a reatar seu noivado. Maria alerta Anastácia sobre Sandra. Paulina ajuda Sandra e Ernesto em mais um plano contra Anastácia. Pandolfo acerta seu casamento com Eponina. Candinho presenteia Anastácia. Jack sonda Severo sobre a suposta mãe de Diana. Sandra beija Araújo e revela que tem uma ideia para conseguir o dinheiro da operação de Cláudio.

Candinho promete dinheiro a Diana

Sábado, 11 de junho

Sandra e Araújo marcam um encontro. Jack protege Candinho de ser explorado por Diana. Candinho diz que, se Diana trouxer Filomena de volta, lhe pagará muito dinheiro. Cunegundes cuida de seu neto, para a surpresa de todos. Romeu transfere seu dinheiro para um banco de Piracema, contrariando os conselhos de seu gerente. Gerusa aceita iniciar a quimioterapia. Lauro tenta convencer Narcisa a dar outra chance a Emma. Pancrácio aconselha Anastácia a comprar uma burra para fazer par com Policarpo e alegrar Candinho. Braz garante a Maria que Diana está enganando Candinho e Jack. Sandra propõe a Araújo que os dois se unam para tirar o dinheiro de Anastácia.