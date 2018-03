Ernesto planeja tirar Candinho de seu caminho em 'Êta Mundo Bom!'

Foto:

Ernesto planeja tirar Candinho de seu caminho

Segunda-feira, 2 de maio

Maria afirma que a pessoa responsável pelo rapto de Policarpo está na casa de Anastácia. Anastácia negocia o resgate de Policarpo. Filomena escreve uma carta para seus pais. Eponina conhece Alcides. Romeu pretende se vingar de Paulina por lhe vender uma joia falsa e Vermelho afirma que pode ajudar o rapaz. Ernesto confidencia a Cara de Cão que planeja tirar Candinho de seu caminho. Alcides ameaça atear fogo à fazenda de Cunegundes. Pancrácio engana o bando de Ernesto, que sequestra Jack no lugar de Candinho. Candinho é rude com Filomena.

Zé dos Porcos alerta sobre incêndio e Alcides é preso

Terça-feira, 3 de maio

Sandra se insinua para Candinho e os dois se beijam. Zé dos Porcos imobiliza Alcides e alerta a família de Cunegundes sobre o incêndio, que consegue conter o fogo. Alcides é preso. Cunegundes recebe a carta de Filomena avisando sobre a compra da fazenda. Clarice avisa a Filomena para tomar cuidado com Nádia e Perseu. Ernesto e Sandra tramam contra Candinho e Celso se incomoda. Severo garante a Diana que não será mais enganado por ela. Filomena e Fragoso chegam à fazenda. Anastácia questiona o paradeiro de Sandra.

Pancrácio descobre que Ernesto raptou Jack

Quarta-feira, 4 de maio

Sandra presenteia Candinho e Anastácia se emociona com a atitude da sobrinha. Cunegundes avisa a Inácio que Filomena e Fragoso comprarão a fazenda. Pancrácio descobre que foi Ernesto quem raptou Policarpo e Jack. Com a ajuda de Vermelho, Romeu trama sua vingança contra Paulina. Diana recupera a confiança de Severo e Braz comemora. Maria conversa com Celso sobre Sandra. Filomena estranha o comportamento de Fragoso. Cunegundes e Inácio preparam os papéis para a venda da fazenda. Fragoso falece antes de assinar o contrato de compra.

Nádia e Perseu expulsam Filomena

Quinta-feira, 5 de maio

Filomena se desespera e Mafalda a consola. Cunegundes insiste que Filomena compre a fazenda e Inácio os alerta sobre os filhos de Fragoso. Diana aceita morar com Severo e segue as orientações de Braz. Romeu se recusa a dançar com Sarita. Paulina exige que Ernesto não se aproxime de Sarita. Sandra inventa para Candinho que está confusa com seus sentimentos. Anastácia anuncia que registrou Candinho em seu nome. Sandra revela a Anastácia que Candinho a beijou. Nádia e Perseu expulsam Filomena e Clarice da mansão de Fragoso.

Candinho pensa em falar com Filomena

Sexta-feira, 6 de maio

Filomena afirma que irá procurar a Justiça contra Nádia e Perseu. Orientado por Maria, Celso leva Filomena e Clarice para a pensão de Camélia. Celso conta a Candinho que Filomena ficou viúva. Severo pede que a suposta mãe de Diana venha morar com os dois. Candinho pensa em falar com Filomena, mas Pancrácio o aconselha a ficar com Sandra. Pandolfo revela que é irmão gêmeo de Pancrácio e acusa Eponina de violentá-lo. Dantas garante a Filomena que, com a sua gravidez, herdará metade do patrimônio de Fragoso.

Candinho pede Sandra em namoro

Sábado, 7 de maio

Eponina explica seu desentendimento com Pancrácio para Pandolfo, que se interessa pela moça. Cunegundes exige que Mafalda se afaste de Zé dos Porcos. Pandolfo comemora uma descoberta sobre as terras da fazenda de Cunegundes. Gerusa se nega a beijar Osório por acreditar que o namorado mente sobre seu estado de saúde. Diana se muda para a casa de Severo. Anastácia aconselha Candinho sobre Sandra. Candinho pede Sandra em namoro. Maria procura Filomena. Durante audiência contra os filhos de Fragoso, Filomena confirma ao Juiz que está grávida.