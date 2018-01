Êta mundo bom - Capítulo de terça-feira, 5 de abril

Sandra e Ernesto despistam Anastácia, que dispensa os trabalhos de Jack. Dita e Quincas se casam, e Cunegundes fica desolada. Sarita ajuda Romeu a comprar presentes para Cunegundes. Romeu se incomoda ao ver Olga com Fábio. Emma comenta com Osório que Romeu não gasta seu dinheiro de forma responsável. Sandra vê Maria conversando com Jack e sugere a Ernesto que tirem o detetive de vez de seu caminho. Alice ajuda Cláudio a se exercitar. Ernesto arma para que Jack seja internado em um hospício, e Maria desconfia. Severo comenta com Braz que deu parte de seu dinheiro a Diana. Zé dos Porcos e Mafalda se beijam.