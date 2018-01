Estreia de 'Tamanho Família' faz Globo crescer 35% na audiência e domina a web com memes

Foto: Divulgação/Globo

Márcio Garcia enfim estreou seu novo programa na Globo. O Tamanho Família, um game show entre artistas, foi ao ar no domingo, 10, e elevou a audiência da Globo.

A atração registrou 13 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), 35% a mais que a média obtida pela terceira temporada do SuperStar, que ocupava a faixa que hoje pertence ao Tamanho Família.

O reality musical encerrou a temporada com média de 9,6 pontos e, por diversas vezes, deixou a Globo atrás da Record.

Em sua estreia, o Tamanho Família teve as atrizes Juliana Paes e Bruna Marquezine participando de provas e ouvindo depoimentos de seus parentes. Nas redes sociais, o público fez piada com as reações das artistas e criou diversos memes. Veja alguns deles:

O programa começa na descontração de brincadeiras e termina com essa surpresa fazendo vários ciscos entrarem nos olhos. #TamanhoFamilia — Aguinaldinho (@Aguinaldinho) July 10, 2016

qd vc acha dinheiro no bolso, q nem sabia q tinha #TamanhoFamilia pic.twitter.com/U7y7H1OWdP — Mortícia Tóxica (@OpsAnalisei) July 10, 2016

Queremos essa família no próximo domingo #TamanhoFamilia pic.twitter.com/gMFFtFtCJf — Sonsa Abrão (@SonsaAbrao) July 10, 2016

O #TamanhoFamilia é um #AmoreSexo com muito papai / mamãe — Chico Barney (@chicobarney) July 10, 2016

Pareço um pouco com minha mãe, um pouco com meu pai. Ainda bem né, gato? Parecer com o padeiro da problema #TamanhoFamilia — Vinicius Erre Lima (@viniciusrlima) July 10, 2016