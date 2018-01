Estreia da nova temporada de Os Dez Mandamentos faz Record crescer 76%

Cena do primeiro capítulo da nova temporada da novela Os Dez Mandamentos, da Record Foto: Divulgação|Rede Record

A estreia de Os Dez Mandamentos - Nova Temporada na noite de ontem (4) rendeu à Record 18,9 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil residências), um crescimento de 76% na audiência de seu horário nobre.

Na segunda-feira da semana passada, a emissora exibiu a minissérie Sansão e Dalila, que marcou 10,7 pontos. A trama chegou a deixar a Record em terceiro lugar por diversos dias.

A boa audiência de Os Dez Mandamentos não trouxe grandes prejuízos à Globo. Velho Chico, novela das nove, fechou a noite de ontem com 27,8 pontos. A maior prejudicada foi o SBT, com o Programa do Ratinho e o Máquina da Fama em terceiro lugar na média geral.

O programa Xuxa Meneghel também se beneficiou do bom resultado da novela e cresceu no Ibope, fechando com 7,2 pontos. A atração não superava 7 pontos há quatro meses.