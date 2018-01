Estreia de 'Escrava Mãe' eleva em 29% a audiência da Record

Foto: Divulgação/Record

A Record está em festa. A novela Escrava Mãe teve uma estreia bem-sucedida nesta terça-feira, 31, e marcou 13,2 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios), de acordo com os dados prévios do Ibope.

O resultado é bastante satisfatório para a casa, que viu sua audiência crescer 29% no horário, antes ocupado pelo Cidade Alerta. A novela foi ao ar entre as 19h34 e as 20h42 e deixou a Record em segundo lugar, atrás apenas da Globo, que obteve 26,9 pontos com o primeiro capítulo de Haja Coração.

No evento de lançamento da trama, o vice-presidente artístico Marcelo Silva disse que a Record não havia traçado uma meta mínima de audiência, mas esperava que Escrava Mãe trouxesse novos telespectadores ao canal. "Se marcarmos 15 pontos, pode ter certeza que irei estourar rojões", disse ele na ocasião. Faltou pouco.