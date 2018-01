'Estamos de volta!': elenco de 'Will & Grace' se reúne após dez anos

Foto: Reprodução / Instagram

Os atores da série Will & Grace se reuniram novamente uma década após o fim da série, que foi ao ar entre 1998 e 2006. Debra Messing, a Grace, e Eric McCormack, o Will, tiraram fotos ao lado de Sean Hayes (Jack) e Megan Mullally (Karen), e estão causando um verdadeiro furor nos fãs da série.

Ainda não está claro se o real motivo da reunião foi apenas uma sessão de fotos saudosas, um possível especial, ou até mesmo o retorno de uma nova temporada do seriado.

"Estamos de voltaaaaa!", publicou Sean, para em seguida Debra seguir na mesma toada: "Como Seannie disse... estamos DE VOLTA!!!!!".

As seannie said...We're BACK!!!!!" @seanhayes @meganomullally @ericmccormack Uma foto publicada por Debra Messing (@therealdebramessing) em Set 26, 2016 às 12:11 PDT

Hung out with an old friend on Wednesday... @theseanhayes pic.twitter.com/jbeiGdjIR6 — Eric McCormack (@EricMcCormack) 25 de setembro de 2016

Will & Grace vai voltar?!?! Essa notícia fez meu dia valer a pena!! — Marcela Antunes (@mahantunes_) 26 de setembro de 2016

Will & Grace eu amo vocês e vou defendelos — priscila_oficial (@priscilawtf) 26 de setembro de 2016

Por mais dias como hoje, em que o assunto mais discutido é a volta de Will & Grace. — Rafa Bauer (@rafabauer) 26 de setembro de 2016

Pra quem ainda não conhece Will & Grace: prepare-se para Karen Walker, a melhor personagem de todas as séries do mundo! — Junior Ferraro (@jrferraro) 26 de setembro de 2016