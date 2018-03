Juliana cai no canavial perto de cobra venenosa em 'Escrava Mãe'

Foto: Divulgação/Edu Moraes/ Record

Juliana cai no canavial perto de cobra venenosa

Segunda-feira, 20 de junho

Miguel continua tenso dentro da cela. O soldado está dormindo com a chave da cela em cima da mesa. Osório observa os soldados desenterrando um pequeno baú. Ele se aproxima rapidamente. Osório golpeia os dois soldados com a pá, pega o baú e sai correndo. O baú que estava enterrado está aberto sobre a mesa de Quintiliano. Não é revelado o que está dentro, mas o coronel observa, concentrado. Osório sai e Quintiliano permanece ali, observando o baú. Alguns instantes e ele tira um amarrado com cartas antigas de dentro. Quintiliano com o baú nas mãos olha para os lados, desce as escadas cuidadosamente. Ele pega a chave do bolso, abre a porta e entra rapidamente. Almeida deita Teresa na cama, carinhosamente. Ele beija sua testa e se levanta. Teresa permanece ali, de olhos fechados, até que percebe Almeida abrir a porta do quarto. Almeida já puxa a roupa de Esméria, rasgando e revelando seu corpo. Alguns instantes e ele já avança sobre ela, beijando-a calorosamente e jogando-a sobre a mesa. Teresa parece triste, olhando-se no espelho, vestida com uma bela camisola. Juliana está no canavial, junto a outros escravos, todos com facões nas mãos. Alguns escravos a estranham ali, mas ela se mantém firme. Juliana continua no canavial, cortando a cana com força, enquanto os trabalhadores continuam cantando. Juliana cai no canavial, com a perna sangrando, próxima a uma cobra venenosa.

Loreto atira em Miguel

Terça-feira, 21 de junho

Tito Pardo procura por Juliana. Almeida está furioso e tenta pegar a carta da boca de Sapião. Almeida procura por Juliana e Esméria diz que ela tentou fugir. Loreto continua a busca por Miguel, que conseguiu fugir. Quintiliano sugere que Guilherme fuja para a corte e Guilherme diz que não é foragido. Beatrice visita Quintiliano. Atila recusa a proposta de emprego de Tomás. Tito Pardo encontra Juliana desmaiada e ferida por uma cobra e grita por Zé Leão. Tia Joaquina e Bá Teixeira conversam sobre a ruindade do coronel Almeida. Beatrice pede desculpas a Quintiliano e avisa que não poderá fazer nada contra a denúncia feita por Almeida. Tito Pardo entra na casa de Tia Joaquina com Juliana nos braços e derrama aguardente no ferimento. Nestor pede a Irani que fique no armazém enquanto ele vai procurar por Belezinha. Almeida revela a Loreto que sabe o paradeiro de Miguel. Loreto, Osório e Almeida vão atrás de Miguel. Nestor observa, tenso. Miguel está na espera, em cima do cavalo, no canto da estrada. Ele avista Belezinha. Miguel percebe que o recado não foi dado a Juliana e diz a Belezinha que precisam sair dali pois correm perigo. Urraca visita Teresa. Osório corre pela mata. Almeida encurrala Miguel. Belezinha corre e se depara com Osório. Miguel continua correndo a cavalo e Loreto atira em sua direção. Belezinha aproveita a distração do tiro e acerta Osório com um galho e foge. Outro tiro dos soldados atingem Miguel no ombro mas ela não para de correr. Dr. Pacheco cuida de Juliana. Miguel é atingido novamente, cai do cavalo e rola numa ribanceira. Tomás procura por Violeta e Rosalinda diz que Violeta está muito ocupada. Violeta está chocada com as revelações de Rosalinda sobre a esposa do Quintiliano que o traiu com um escravo. Osório encontra Miguel, que está fazendo curativo no local do tiro. Belezinha encontra Nestor e diz que só queria ajudar Miguel. Osório revela que o pai de Miguel não deveria ter cruzado o caminho dele e afirma que todo o ouro encontrado no baú é dele também. Ele revela que matou a mãe de Miguel que se enfurece e parte pra cima de Osório. Almeida aparece e Miguel Foge novamente. Miguel é encurralado numa queda d’água e se joga. Juliana desperta, assustada. Osório, Almeida e Zé Leão vão embora e acreditam que Miguel não sobreviverá. Petúnia caminha de braços dados com tia Elza enquanto Maria Isabel acompanha, de mucama. Almeida volta pra casa e diz que Miguel provavelmente morreu e todos se chocam e ainda revela que Juliana fugiria com Miguel. Teresa vai ao encontro de Juliana e chora ajoelhada. Juliana sonha com Miguel que o espera em um cavalo. Juliana vê no sonho que Miguel morre em seus braços por Almeida e ela desperta assustada.

Miguel é encontrado vivo por desconhecidos

Quarta-feira, 22 de junho

Juliana curiosa sobre notícias do Miguel. Teresa diz que Miguel fugiu da cadeia e foi embora da vila. Juliana chora com a notícia. Almeida joga sabião na senzala. Filipa está revoltada por Quintiliano a mandar para o convento. Tomás e Violeta caminham em direção a pensão e falam que a fuga de Miguel não deveria ter ocorrido. Nestor, Irani e Belezinha ficam assustados com a declaração de Loreto que disse que Miguel preferiu se jogar na queda d`água ao ter que voltar para a prisão e convoca Belezinha a comparecer na Câmara, uma vez que ela era cúmplice. Violeta comenta com Dália que Tomás a beijou. Teresa entra no quarto e comenta com Almeida que Juliana despertou e ele se irrita e diz a ela que deveria se preocupar com seu marido. Ele manda ela tirar o calço que impede que ela manque e deitar na cama, ele se aproxima, senta na cama e desliza a mão sobre o corpo de Teresa ainda vestida. Almeida beija calorosamente Teresa. Almeida visita Sapião na senzala e pede a Zé Leão que tire as correntes dele. Teresa está diante de Juliana, feliz com a sua recuperação. Teresa confessa a Juliana que seu casamento foi consumado e pede para que ela não confronte mais o Almeida. Belezinha teme ser condenada. Violeta conta a Filipa que descobriu alguns segredos sobre seu pai. Quintiliano visita Urraca. Loreto afirma a Almeida que os soldados estão procurando pelo corpo de Miguel e Almeida desconfia que não estejam tão empenhados. Almeida pede que Teresa entre e denuncie Guilherme pelo seu sequestro. Quintiliano pede a Urraca que interceda por Guilherme. Rosalinda lê uma carta que permite reabrir a pensão. Filipa se espanta diante de Violeta, o tom da conversa é de segredo, ela fica confusa com as revelações sobre sua mãe, e agradece Violeta. Guilherme chega a delegacia e se entrega. Esméria revela a Juliana que Miguel está morto. Juliana não acredita e olha para Sapião e Tia Joaquina que estão angustiados. Guilherme sai da delegacia e deixa Teresa abalada e Almeida se incomoda. Sapião conta a Juliana que foi Esméria que estragou o plano de fuga dela com Miguel. Belezinha está na delegacia com Nestor. Filipa se joga nos braços de Quintiliano e chora, sentida, abraçada e ele. Juliana discute com Esméria e elas brigam. Zé Leão chega. Urraca escolhe alguns escravos que vão para sua casa, Sapião está entre eles. Guilherme arruma as trouxas diante de Tomás e Filipa e promete voltar recuperado das frustrações. Quintiliano entra e abraça Guilherme. Esméria e Juliana são levadas até Almeida. Almeida dá a voz para as duas se defenderem e Juliana toma a frente e pede para ser primeira a ser castigada. Miguel está em um local desconhecido, molhado e deitado de bruços, desacordado e é encontrado por um cigano que grita para outros para verem o que encontrou. Eles ajudam a virar Miguel e percebem que Miguel está vivo.

Osório castiga Esméria no lugar de Juliana

Quinta-feira, 23 de junho

Juliana encara Almeida que está com o chicote em mãos. Esméria observa, triunfante. Miguel mal consegue manter os olhos abertos diante dos ciganos. Eles colocam Miguel na carroça e de repente se deparam com Osório. Esméria se justifica a Almeida porque não deve ser castigada também. Osório se aproxima da carroça e uma mulher esconde Miguel com uma manta. Osório pergunta se não viram um homem ferido pelo caminho, os ciganos respondem que não e continuam viagem. Para surpresa dos escravos, Almeida solta Juliana e prende Esméria no pelourinho para ser castigada. Alguns meses depois e Almeida e Urraca estão na sede da corte para conhecer o príncipe e conversam sobre como as coisas estão caminhando e sobre a paternidade que está prestes a acontecer com Almeida. Teresa está grávida de pousos meses e sente muitas dores e confessa ao Dr. Pacheco que não quer perder o bebê. Maria Isabel já está com barriga crescida e caminha com Petúnia, ela sente dores e Petúnia vai buscar ajuda. Urraca e Almeida continuam caminhando ao paço e Urraca avista Petúnia correndo, um pouco distante. Almeida diz que vai atrás e pergunta a Urraca se ela tem certeza do que viu e se Petúnia estava grávida. Urraca não consegue distinguir e alerta que não podem chegar atrasados ao encontro e Almeida concorda com Urraca. Petúnia se depara com Miguel ao pedir ajuda aos ciganos. A pensão de Rosalinda está enfeitada. Quintiliano e Filipa recebe um convite para um baile de máscaras. Maria Isabel e Petúnia chegam na casa da tia e Petúnia conta que viu Miguel e Maria Isabel não acredita, pois na carta que recebeu de Teresa dizia que Miguel havia morrido, mas Petúnia insiste em dizer que ele não morreu. Urraca está ansiosa para receber o título do príncipe, ela se abana com o leque. Almeida é condecorado a comendador e condecora Urraca a Baronesa de Barangalha que fica horrorizada. Rosalinda recebe um convite para a inauguração do novo palecete, no baile de máscaras, mas percebe que será no mesmo dia da festa na pensão. Rosalinda tira satisfação com Loreto sobre a data do baile, ele alega que não pode fazer nada. Nestor pede que Irani explique porque ficou tão nervosa quando viu o cesto com pertences indígenas. Rosalinda recebe alguns convidados na pensão. Beatrice convida Quintiliano para jantar e ele aceita. Filipa se veste novamente de homem sob olhar de Bá Teixeira. Tomás visita a pensão e Violeta recusa uma bebiba oferecida a ela, que recusa e lhê dá um tapa. Filipa entra vestida como homem. Loreto caminha pela vila e inspeciona tudo. Beatrice e Quintiliano estão bem próximos e de repente Esméria entra e eles se assustam. Tia Joaquina orienta Juliana a preparar Teresa, pois o filho não irá vingar. Urraca chega em casa com muita raiva, inconformada com o título que recebeu e proíbe Almeida de comentar com alguém. Petúnia leva Maria Isabel ao local em que viu Miguel. Maria Isabel grita por Miguel e sente uma forte dor e leva as mãos a barriga. Teresa cai ao chão, sente dores e chora. Beatrice diz que foi um acidente. Esméria rasgou os laços do calço que Teresa usa, sem que ninguém visse. Beatrice percebe que Teresa está sangrando. Almeida chega correndo e vai junto pra Teresa e segura sua mão, ela chora e pede perdão. Maria Isabel está no chão e vê o vestido já molhado e avisa Petúnia que o filho vai nascer.

Almeida manda Zé Leão prender Sapião

Sexta-feira, 23 de junho

Petúnia está nervosa diante de Maria Isabel, que sente muitas dores e vai buscar ajuda. A cigana se aproxima delas para ajudar. Teresa está no chão e se contorce de dor e Dr. Pacheco tenta acalmá-las. Juliana vai até Irani pedir que ajude Teresa. Irani percebe a gravidade, porém nega a ajuda, mas é convencida por Belezinha e Nestor a socorrer Teresa. Genésio vai até Quintiliano para saber quanto custa sua liberdade. Após muito esforço de Teresa, Irani percebe que bebê não sobreviveu. Maria Isabel é levada a um quarto sujo e depois de muito esforço o bebê nasce. Petúnia se emociona e diz que é uma menina. A cigana conduz a criança para Maria Isabel que nega pegar no colo. Petúnia pega a criança e a abraça enquanto Maria Isabel permanece fria, exausta. Irani vem de dentro do quarto com o Dr. Pacheco. Beatrice, Almeida e Juliana aguardam na expectativa. Dr. Pacheco diz a todos que Teresa perdeu o bebê e todos ficam chocados. Teresa chora e é amparada por Beatrice. Almeida tem um ataque de fúria e quebra tudo a sua volta e Urraca entra, assustada. Almeida culpa Urraca por tê-lo obrigado a se casa com uma mulher defeituosa. Maria Isabel dá de mamar para o bebê, contrariada. Dália pergunta a Rosalinda se Violeta é sua filha, Rosalinda fica nervosa e Átila quer saber se é verdade, uma vez que ela não deixa Violeta se tornar umas das florzinhas da pensão. Rosalinda nega e diz que todas são como filhas e elas fazem as pazes novamente. Juliana consola Teresa que está arrasada. Almeida se aproxima e pergunta se Teresa está bem, ela diz que sim e ele sai, frio. Ele vai até a área dos escravos que estão arrasados com a perda do filho de Teresa. Almeida ordena que voltem ao trabalho, menos Sapião que se defende. Almeida manda Zé Leão prender Sapião na senzala. Almeida acusa Sapião que fez o calço para Teresa usar e por isso ela perdeu o bebê quando caiu ao chão. Sapião está apavorado, aos prantos, diante de Almeida, que tem um machado nas mãos. Zé Leão ao lado deles, impaciente. Zé Leão intercede. Almeida vê a luta entre os escravos e acha sensacional, Zé Leão aconselha que é melhor que rinha de galo. Átila quer escrever a história de Rosalinda, ela não aceita. Urraca não se conforma em não ter recebido o convite para o baile. Nestor exige explicação de Irani ao receber uma caixa de mercadoria com uma flecha fincada no meio. Irani se assusta. Juliana fica assustada diante de Sapião que está acorrentado e teme ser morto por Almeida. Ele chora e ela enxuga as lágrimas e diz que não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Sapião diz que não pode morrer sem antes fazer uma coisa e surpreende Juliana com um beijo. Maria Isabel está sozinha, adormecida, alguém se aproxima. Ela continua deitada, mas percebe a presença de alguém. Quando ela se vira, se surpreende ao ver Miguel a sua frente.