Maria Isabel acorrenta Juliana na senzala​ em 'Escrava Mãe'

Segunda-feira, 18 de julho

Juliana está surpresa diante de Miguel. O clima é tenso. Miguel mostra o mapa para Juliana que pede que ela ajuda para desvendar o símbolo que tem no mapa. Loreto diante de Esméria, que está desesperada. Maria Isabel conta a Almeida que planeja colocar um escravo qualquer para ser julgado pela morte do coronel em troca de uma boa quantia de dinheiro. Rosalinda entrega diversos bilhetes a três molecotes para distribuírem para alguns clientes. Juliana se afasta, com o vestido de Maria Isabel nas mãos. Esméria revela a Loreto que Almeida está envolvido em roda de aposta de luta de escravos. Petúnia vai pedir emprego no comércio de Nestor nega por causa de Irani. Maria Isabel tenta acalmar Miguel que ficou confuso quando falou com Juliana e foi pego por Zé Leão. Miguel mostra o mapa para Maria Isabel que pediu para deixar guardado com ela, por segurança e ele aceita. Petúnia vai à casa de Catarina pedir emprego. Maria Isabel ainda muito abalada pelo encontro com Miguel. Maria Isabel chega furiosa, enquanto Juliana tenta limpar o vestido. Maria Isabel toma o vestido e rasga e dá um tapa em Juliana. Sapião chega à casa de Urraca ainda de muletas e Urraca diz que ele será seu lacaio. Maria Isabel acorrenta Juliana na senzala. Almeida recebe os convidados e chega Miguel. Rosalinda recebe os convidados na pensão. Dália surge no palco gritando, com um pano sobre braço e algumas feridas feitas com tinta e os homens se assustam e correm do local. Quintiliano recebe Catarina e Rebeca para o jantar. Rosalinda fica furiosa com Dália pelo vexame que espantou os clientes. Guilherme entra para jantar e se depara com Catarina e Rebeca e se espanta e pergunta o que uma negra está fazendo em sua casa. Miguel continua falando com os homens, que escutam com atenção. Aleida fica irritado. Os outros senhores concordam em leve burburinho e Almeida explode. Maria Isabel se aproxima, irritada. Teresa e Beatrice vem logo atrás. Loreto entra na sala com dois soldados e prende Almeida e todos ficam surpresos. Juliana acorrentada na senzala tenta alcançar um pode de água. Esméria se aproxima e puxa o pote para mais longe. Esméria pega um chicote e Juliana se espanta.

Terça-feira, 19 de julho

Almeida fica pasmo com a determinação de Loreto. Almeida se irrita com Teresa que tenta ajuda-lo e é empurrada pelo marido. Guilherme não se desculpa por chamar Catarina de negra e se recusa a jantar na mesa com eles e se retira. Dália conversa com Tozé que Rosalinda pretende fazer uma marcha atestando a saúde das florzinhas e que é o momento para eles se apresentarem com a trupe. Esméria ainda tem o chicote nas mãos, mas está balançada pelas palavras de Juliana. Teresa fica furiosa diante de Maria Isabel e Miguel. Beatrice tenta conter a filha. Teresa entra pela senzala correndo e chorando e pergunta por Juliana que se espanta ao vê-la acorrentada. Catarina acorda e pisa levemente quando Bá Teixeira prepara o café da manhã e se surpreende ao vê-la. Catarina diz que ela não a viu ali e pede que Bá Teixeira arrume alguém para leva-la de volta para casa. Alguém bate na porta e Catarina abre e dá de cara com Beatrice. Filipa abraça Genésio e fica feliz em vê-lo de volta. Filipa desafia Genésio a jogar capoeira. Rosalinda, Violeta e as florzinhas estão prontas para a pesseata. Cartazes, pétalas de flores para serem jogadas e panelas para fazerem barulho, todas bem vestidas com os corpos a mostra. Maria Isabel vai até a senzala e vê Juliana solta. Maria Isabel diz a Juliana que por causa de sua desobediência quem vai para o castigo será Tia Joaquina que se assusta.

Quarta-feira, 20 de julho

Juliana e Tia Joaquina estão assustadas diante de Maria Isabel. Juliana implora a Maria Isabel que não castigue Tia Joaquina. Beatrice visita Urraca e Sapião pergunta se Juliana está bem. Beatrice não contém as lágrimas. Miguel está na mercearia de Nestor e Osório cehga, os dois se olham. Miguel pede ajuda a Osório para descobrir o significado do símbolo que tem no mapa. Belezinha tenta alertar Miguel. Miguel dá um soco no balcão irritado com o que Osório diz e não acredita que seu pai estava envolvido com escravos. Osório sai dali, rindo, debochado. Nestor alerta Miguel que Osório não vale nada. Tia Joaquina no pelourinho aguarda Maria Isabel para ser castigada. Beatrice está se despedindo de Urraca quando elas ouvem um burburinho do lado de fora. Rosalinda, Violeta e florzinhas todas bonitas e bem vestidas, fazenda balbúrdia durante a manifestação. Elas batem panelas, jogam pétalas de flores pra cima. Almeida, satisfeito, troca cumprimentos com os outros senhores. Quintiliano e Guilherme aborrecidos. Maria Isabel desfere a primeira chibatada em Tia Joaquina, para espanto de todos. Esméria se aproxima de Maria Isabel e põe a mão no chicote e ameaça contar tudo que sabe. Loreto proíbe Rosalinda de continuar a passeata. Petúnia dorme e Jasmim chora no berço. Petúnia acorda irritada e nem se aproxima da criança. Teresa visita Petúnia e pergunta se a criança que está com ela é a filha de Almeida. Genésio agradece Esméria por ter conseguido fazer Maria Isabel parar de castigar Tia Joaquina. Juliana cuida de Tia Joaquina e coloca ervas nos ferimentos dela. Teresa pega Jasmim dos braços de Petúnia e a nina, com delicadeza e Jasmim para de chorar. Petúnia oferece Jasmim a Teresa. Beatrice decide que Juliana volte à casa grande e cuide de tudo até que Tia Joaquina fique boa. Maria Isabel revela a Almeida que Esméria o entregou para livrar Genésio da prisão. Almeida vai até a cozinha, pega uma faca e coloca no pescoço de Esméria. Sapião conta a Juliana o plano de Almeida em ter Maria Isabel como primeira esposa. Maria Isabel se arruma para dormir. Almeida entra, silencioso, e a observa, Maria Isabel se assusta. Almeida conta a Maria Isabel sobre o documento que o pai dela deixou que, se Teresa não puder lhe dar filhos, é ela que teria que dar e que vai se deitar com ela por bem ou por mal.

Quinta-feira, 21 de julho

Maria Isabel está assustada diante de Almeida que tem um documento em mãos. Guilherme prende Genésio e pretende marcá-lo com ferro em brasa e de repente entra Quintiliano que se assusta. Guilherme marca o ferro no ombro de Genésio que grita de dor. Almeida mostra o documento a Maria Isabel que tenta arrancá-lo das mãos de Almeida. Juliana abre a porta e os surpreende. Almeida solta Maria Isabel e se volta para Juliana, com raiva. Filipa questiona Quintiliano sobre os gritos que ouviu e pergunta se foi de Genésio. Filipa tenta ir a senzala, mas Quintiliano a detém. Maria Isabel pede a Juliana que pegue o documento do Almeida e diz que em troca dá a ela a liberdade. Chega o dia da votação para o novo juiz da câmara. Teresa mostra para Beatrice seu novo calço. Juliana vasculha o escritório de Almeida a procura do documento. Maria Isabel vai até a câmara e acusa de Almeida pelo sumiço de Miguel. Almeida está furioso porque perdeu a eleição. Quintiliano, Tomás e Guilherme comemoram a vitória enquanto Filipa observa. Rosalinda enfia a torta na cara de Urraca. Maria Isabel diante de Loreto, muito nervosa, pede ajuda para encontrar Miguel que pode estar em perigo. Juliana procura pelo documento nas roupas de Almeida, que chega e a surpreende.

Sexta-feira, 22 de julho

Almeida solta o braço de Juliana que está assustada e manda ela tirar a roupa. Maria Isabel irritada diante de Loreto que exige provas para acusar Almeida pelo sumiço do Miguel. Esméria vasculha pastas e gavetas. Almeida entra e Esméria se esconde embaixo da mesa. Almeida tira o paletó e joga sobre a mesa e Esméria consegue ver que o documento está no bolso da roupa. Rosalinda e Urraca estão sujas de torta e Sapião ajuda Urraca a se limpar. Juliana chora diante de Tia Joaquina que tenta consolá-la. Maria Isabel está inquieta, preocupada e anda de um lado para o outro. Maria Isabel pega o mapa de Miguel, ela observa o papel, intrigada. Juliana tem um pesadelo. Maria Isabel surpresa diante de Esméria que tem o documento em mãos. Almeida está nervoso diante de Teresa e pergunta sobre um documento que estava no paletó. Juliana encontra Maria Isabel e diz que assim que Almeida sair do quarto, ela vai procurar o documento. Esméria diz que não precisa mais pois já encontrou. Maria Isabel sai e Esméria encara Juliana, triunfante, antes de ir para a cozinha. Almeida vem do quarto e vê Juliana e já a pega pelo braço. Catarina recebe Quintiliano e diz que não quer interromper na história entre ele e Beatrice, mas não quer perder sua amizade. Juliana diz a Esméria que não deveria se meter na procura do documento e que agora Almeida desconfia dela e ameaça entregá-la caso Almeida volte a procurar. Osório encontra Genésio, que empilha sacos de açúcar e sente um pouco de dor da queimadura, mas se contém. Guilherme chega na câmara satisfeito, com uma pasta na mão. Loreto observa. Guilherme senta na cabeceira da mesa, no lugar do presidente. Belezinha vai até a fazenda procurar por Juliana e avisa do sumiço de Miguel. Juliana não se empolga muito devido aos últimos acontecimentos. Belezinha diz a Juliana que Miguel perdeu a memória e que só lembra de coisas influenciado por Maria Isabel. Belezinha diz a Juliana que se o ama, talvez esteja na hora de lutar por Miguel.