Rosalinda revela que deixou filho na roda dos enjeitados em 'Escrava Mãe'

Rosalinda revela que deixou filho na roda dos enjeitados

Segunda-feira, dia 11 de julho

Juliana está surpresa diante de Sapião, que permanece resoluto ao não querer casar-se com ela. Miguel ajoelhado diante de Maria Isabel que aceita o pedido de casamento. Maria Isabel sugere um jantar de noivado e Miguel aceita. Catarina e Beatrice tomam chá enquanto conversam. Dália pega Jasmim no colo e pensa em fugir, mas desiste. Rosalinda está muito fraca, diante de Petúnia e Violeta, que estão nervosas. Petúnia segura a mão de Rosalinda. Rosalinda pergunta a Petúnia se Jasmim é mesmo sua filha. Rosalinda revela que quando jovem engravidou e deixou a criança na roda dos enjeitados. Rosalinda fecha os olhos com uma expressão serena. Petúnia estranha ao ver aquilo e sacode um pouco Rosalinda, tensa. Esméria se surpreende com Maria Isabel na delegacia. Maria Isabel sugere deixar Genésio como culpado pela morte do seu pai e Esméria não aceita e diz que se isso acontecer ela vai abrir a boca e contar tudo o que sabe. Almeida discute com Urraca que dr. Pacheco comentou na câmara que ela é a favor de rodas de luta e diz que não se tornará o homem mais rico da vila graças a ela. Juliana está diante de Catarina e Tia Joaquina, que se incomoda um pouco com a aproximação das duas. Guilherme reencontra Filipa e Quintiliano que corre para abraça-lo. Maria Isabel irritada diante de Almeida por não fazer nada para ajudar Esméria. Loreto cuida de Rosalinda. Almeida está nervoso diante de Teresa sobre a reunião que não foi nada boa sobre sua candidatura à presidência da câmara. Petúnia vai até Maria Isabel que diz não aguentar mais a criança e revela que Átila está cuidando do bebê. Sapião resolve voltar para a casa de Urraca. Quintiliano solta Osório e Loreto leva Genésio que estava acorrentado para a câmara. Maria Isabel vai até a senzala e diz a Juliana que está proibida de permanecer na casa pois é o dia do seu noivado com Miguel. Sapião termina de arrumar a trouxa e sai de muleta quando surge Juliana que pede para não deixa-la sozinha e sugere a Sapião que eles fujam para um lugar que não possam ser encontrados.

Quintiliano convida Catarina para jantar em sua casa​

Terça-feira, dia 12 de julho

Maria Isabel questiona Zé Leão sobre as rodas de apostas de escravo sob ordem de Almeida. Zé Leão fica surpreso. Maria Isabel promete a Zé Leão ganhar mais que qualquer aposta se ele conseguir um escravo que aceite ser incriminado por um assassinato. Teresa surpresa diante de Guilherme que não sabia que ele voltou do degredo. Ele quer falar com Almeida que vem de dentro e já estranha. Maria Isabel fica nervosa com a negativa de Zé Leão. Maria Isabel diz que quer ajudar Esméria e Zé Leão se recusa a ajudá-la. Genésio é empurrado pelos soldados para dentro da cela onde está Esméria que se surpreende. Esméria garante que vai provar a inocência de Genésio. Átila escreve em sua mesa e a ama de leite coloca Jasmim no berço enquanto Petúnia dorme. Urraca está irritada com Dália que não levou Jasmim como havia ordenado. Filipa está agoniada diante de Rebeca que pede para convencer Tomás a desistir do duelo. Petúnia visita Rosalinda na pensão que já está bem. Miguel caminha por ali com o mapa na mão. Ele observa em volta, tenta encontrar algo de correspondente no mapa. Quintiliano envia um bilhete a Catarina de um convite para um jantar em sua casa. Miguel caminha pela mata e vê uma pedra parecida com o desenho que está no mapa. Ele verifica, olha o mapa, verifica novamente e sorri satisfeito. Miguel ouve uma voz se aproximando, é Zé Leão que conversa com um homem negro, maltrapilho, e comenta sobre uma proposta irrecusável. Migue se esconde. Almeida visita Catarina para convidá-la para um jantar que responde que já recebeu um convite do Quintiliano. Urraca é recebida por Catarina com extrema cortesia, mas parece incomodada. Catarina explica a Urraca que dará uma recepção para receber uma pessoa ilustre e pede que ela participe ativamente do evento. Urraca se assusta, mas aceita. Um soldado tira Genésio e começa acorrentá-lo e Esméria grita desesperada e pede para não fazer nada com Genésio. Ela ameaça contar tudo que sabe, mas Loreto diz que não acredita nela. Ela promete contar quem é o assassino do coronel caso não faça nada com Genésio. Juliana está limpando o vestido que Maria Isabel usará no jantar. Miguel chama Juliana e ela se espanta quando vira lentamente e vê Miguel.

Petúnia vai a casa de Catarina pedir emprego

Quarta-feira, dia 13 de julho

Juliana está surpresa diante de Miguel. O clima é tenso. Miguel mostra o mapa para Juliana que pede que ela ajuda para desvendar o símbolo que tem no mapa. Loreto diante de Esméria, que está desesperada. Maria Isabel conta a Almeida que planeja colocar um escravo qualquer para ser julgado pela morte do coronel em troca de uma boa quantia de dinheiro. Rosalinda entrega diversos bilhetes a três molecotes para distribuírem para alguns clientes. Juliana se afasta, com o vestido de Maria Isabel nas mãos. Esméria revela a Loreto que Almeida está envolvido em roda de aposta de luta de escravos. Petúnia vai pedir emprego no comércio de Nestor nega por causa de Irani. Maria Isabel tenta acalmar Miguel que ficou confuso quando falou com Juliana e foi pego por Zé Leão. Miguel mostra o mapa para Maria Isabel que pediu para deixar guardado com ela, por segurança e ele aceita. Petúnia vai a casa de Catarina pedir emprego. Maria Isabel ainda muito abalada pelo encontro com Miguel. Maria Isabel chega furiosa, enquanto Juliana tenta limpar o vestido. Maria Isabel toma o vestido e rasga e dá um tapa em Juliana. Sapião chega a casa de Urraca ainda de muletas e Urraca diz que ele será seu lacaio. Maria Isabel acorrenta Juliana na senzala. Almeida recebe os convidados e chega Miguel. Rosalinda recebe os convidados na pensão. Dália surge no palco gritando, com um pano sobre braço e algumas feridas feitas com tinta e os homens se assustam e correm do local. Quintiliano recebe Catarina e Rebeca para o jantar. Rosalinda fica furiosa com Dália pelo vexame que espantou os clientes. Guilherme entra para jantar e se depara com Catarina e Rebeca e se espanta e pergunta o que uma negra está fazendo em sua casa. Miguel continua falando com os homens, que escutam com atenção. Aleida fica irritado. Os outros senhores concordam em leve burburinho e Almeida explode. Maria Isabel se aproxima, irritada. Teresa e Beatrice vem logo atrás. Loreto entra na sala com dois soldados e prende Almeida e todos ficam surpresos. Juliana acorrentada na senzala tenta alcançar um pode de água. Esméria se aproxima e puxa o pote para mais longe. Esméria pega um chicote e Juliana se espanta.

Maria Isabel coloca Tia Joaquina de castigo

Quinta-feira, dia 14 de julho

Almeida fica pasmo com a determinação de Loreto. Almeida se irrita com Teresa que tenta ajuda-lo e é empurrada pelo marido. Guilherme não se desculpa por chamar Catarina de negra e se recusa a jantar na mesa com eles e se retira. Dália conversa com Tozé que Rosalinda pretende fazer uma marcha atestando a saúde das florzinhas e que é o momento para eles se apresentarem com a trupe. Esméria ainda tem o chicote nas mãos, mas está balançada pelas palavras de Juliana. Teresa fica furiosa diante de Maria Isabel e Miguel. Beatrice tenta conter a filha. Teresa entra pela senzala correndo e chorando e pergunta por Juliana que se espanta ao vê-la acorrentada. Catarina acorda e pisa levemente quando Bá Teixeira prepara o café da manhã e se surpreende ao vê-la. Catarina diz que ela não a viu ali e pede que Bá Teixeira arrume alguém para leva-la de volta pra casa. Alguém bate na porta e Catarina abre e dá de cara com Beatrice. Filipa abraça Genésio e fica feliz em vê-lo de volta. Filipa desafia Genésio a jogar capoeira. Rosalinda, Violeta e as florzinhas estão prontas para a pesseata. Cartazes, pétals de flores para serem jogadas e panelas para fazerem barulho, todas bem vestidas com os corpos a mostra. Maria Isabel vai até a senzala e vê Juliana solta. Maria Isabel diz a Juliana que por causa de sua desobediência quem vai para o castigo será Tia Joaquina que se assusta.

Almeida ameaça Esméria com faca em seu pescoço

Sexta-feira, dia 15 de julho

Juliana e Tia Joaquina estão assustadas diante de Maria Isabel. Juliana implora a Maria Isabel que não castigue Tia Joaquina. Beatrice visita Urraca e Sapião pergunta se Juliana está bem. Beatrice não contém as lágrimas. Miguel está na mercearia de Nestor e Osório cehga, os dois se olham. Miguel pede ajuda a Osório para descobrir o significado do símbolo que tem no mapa. Belezinha tenta alertar Miguel. Miguel dá um soco no balcão irritado com o que Osório diz e não acredita que seu pai estava envolvido com escravos. Osório sai dali, rindo, debochado. Nestor alerta Miguel que Osório não vale nada. Tia Joaquina no pelourinho aguarda Maria Isabel para ser castigada. Beatrice está se despedindo de Urraca quando elas ouvem um burburinho do lado de fora. Rosalinda, Violeta e florzinhas todas bonitas e bem vestidas, fazenda balbúrdia durante a manifestação. Elas batem panelas, jogam pétalas de flores pra cima. Almeida, satisfeito, troca cumprimentos com os outros senhores. Quintiliano e Guilherme aborrecidos. Maria Isabel desfere a primeira chibatada em Tia Joaquina, para espanto de todos. Esméria se aproxima de Maria Isabel e põe a mão no chicote e ameaça contar tudo que sabe. Loreto proíbe Rosalinda de continuar a passeata. Petúnia dorme e Jasmim chora no berço. Petúnia acorda irritada e nem se aproxima da criança. Teresa visita Petúnia e pergunta se a criança que está com ela é a filha de Almeida. Genésio agradece Esméria por ter conseguido fazer Maria Isabel parar de castigar Tia Joaquina. Juliana cuida de Tia Joaquina e coloca ervas nos ferimentos dela. Teresa pega Jasmim dos braços de Petúnia e a nina, com delicadeza e Jasmim para de chorar. Petúnia oferece Jasmim a Teresa. Beatrice decide que Juliana volte a casa grande e cuide de tudo até que Tia Joaquina fique boa. Maria Isabel revela a Almeida que Esméria o entregou para livrar Genésio da prisão. Almeida vai até a cozinha, pega uma faca e coloca no pescoço de Esméria. Sapião conta a Juliana o plano de Almeida em ter Maria Isabel como primeira esposa. Maria Isabel se arruma para dormir. Almeida entra, silencioso, e a observa, Maria Isabel se assusta. Almeida conta a Maria Isabel sobre o documento que o pai dela deixou que, se Teresa não puder lhe dar filhos, é ela que teria que dar e que vai se deitar com ela por bem ou por mal.