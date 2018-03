Guilherme e Teresa são pegos pelos quilombolas em 'Escrava Mãe'

Foto: Divulgação/Edu Moraes/ Record

Guilherme e Teresa são pegos pelos quilombolas

Segunda-feira, 06 de junho

Esméria vê Juliana no chão e debocha dela. Juliana se levanta e dá um tapa na cara de Esméria. Guilherme sugere a Teresa que se casem escondidos. Beatrice tenta acalmar Custódio que está furioso com uma arma nas mãos. Petúnia chora e ameaça se ferir com a faca e Almeida tenta acalmá-la. Almeida beija Petúnia e ela fica bastante envolvida, ele tira a faca da mão dela. Rosalinda e Loreto continuam discutindo sobre o fechamento da pensão. Petúnia diz que está grávida de Almeida. Custódio pede a Tito Pardo que procure por Teresa. Guilherme e Teresa são pegos pelos Quilombolas e levados vedados ao líder. Miguel ajuda Juliana com os ferimentos nas costas. Urraca repreende Almeida por ter engravidado Petúnia. Tito Pardo tenta resgatar Guilherme e Teresa dos Quilombolas. Juliana está magoada diante do coronel Custódio e Beatrice. Dr. Pacheco visita Custódio e examina-o. Dr. Pacheco aproveita e examina também Maria Isabel que está desacordada sobre a cama. Maria Isabel dá bronca em Esméria por ter chamado o médico. Almeida vai até a pensão e agarra Petúnia pelo pescoço, com raiva. Maria Isabel procura as receitas que Juliana escreveu e que contém o elixir do aborto. Juliana entra e ouve Esméria dizer sobre a gravidez de Maria Isabel, elas se assustam e Juliana descobre tudo.

Maria Isabel planeja algo contra Juliana

Terça-feira, 07 de junho

Maria Isabel está atônita diante de Juliana que descobriu sua gravidez. Guilherme enfrenta Custódio por amor a Teresa. Teresa está arrependida de ter fugido com Guilherme. Maria Isabel planeja algo contra Juliana para que ela impeça de contar o que ouviu. Juliana conversa com Sapião, ele revela ter ciúmes do jeito que ela fala de Miguel. Teresa se desculpa com o pai e afirma que se casará com Almeida conforme o combinado. Juliana avisa Guilherme que Teresa irá se casar. Miguel conversa com Custódio e na saída encontra com Maria Isabel, ela o surpreende com um beijo na boca e o convida para o casamento de Teresa. Maria Isabel arma um plano para Juliana, que ao ir ao quarto se depara com Maria Isabel chorando debaixo do lençol. Ela a culpa por tudo e mostra a Juliana o lençol completamente ensopado de sangue. Juliana se apavora.

Maria Isabel rasga o vestido de Juliana

Quarta-feira, 08 de junho

Juliana está completamente chocada diante de Maria Isabel, quando vê o lençol ensopado de sangue. Maria Isabel continua chorando, enquanto Juliana limpa tudo. Petúnia conversa com Violeta, enquanto Átila estuda alguns papéis. O príncipe Dom João VI está na cidade, ele passeia e passa por Urraca, que está elegantemente vestida. Custódio e Almeida estão diante dos escravos, que prestam atenção ao discurso do patrão. Os escravos o cumprimentam, respeitosamente. Almeida dá um leve sorriso e os cumprimenta da mesma forma. Tia Joaquina termina de arrumar o vestido de noiva no corpo de Teresa e Beatrice está ao lado da filha, animada. Juliana termina o ajuste no vestido e Maria Isabel entra, sem ser vista. Juliana se espanta ao ver Maria Isabel ali. Maria Isabel rasga o vestido de Juliana e diz que ela não vai ao casamento, pelo contrário, vai embora de uma vez por todas da fazenda.

Maria Isabel vê Juliana entrando no casamento

Quinta-feira, 09 de junho

Juliana está assustada diante de Maria Isabel, que tem o vestido rasgado nas mãos. Sapião e Miguel entram na cozinha com tonéis de bebidas. Maria Isabel parece constrangida diante de Átila, ele a olha um pouco, até que sai, deixando Maria Isabel ali, atordoada. Custódio na cama, muito debilitado. Tito pardo pressiona um pano no braço de Custódio, enquanto dr. Pacheco examina a sangria que acabou foi feita. Dr. Pacheco sai do quarto com a expressão grave. Beatrice, Teresa e Maria Isabel aguardavam na sala e se levantam com a chegada dele. Custódio está com os olhos fechados e tem uma expressão bem debilitada. Os quilombolas já alarmados aos ouvirem o barulho dos cavalos se aproximando, todos começam a correr, desesperados. Os homens de Osório descem dos cavalos e prendem os quilombolas. Almeida está vestido com sua roupa de noivo. Teresa está vestida de noiva e bastante emocionada diante de Juliana. Maria Isabel olha para Miguel, que sorri, um tanto envergonhado e já se surpreende com algo que vê na entrada da capela. Alguns escravos começam a tocar seus instrumentos e todos os convidados se levantam, olhando para a entrada da capela. Quando Maria Isabel se vira para olhar, ela vê Juliana entrando, belamente vestida, de mãos dadas com uns molecotes que jogam pétalas de rosas no caminho por onde a noiva passará.

Juliana desmaia durante incêndio

Sexta-feira, 10 de junho

Juliana caminha até próximo ao altar. Maria Isabel sorri, fingindo emoção ao ver Teresa. Teresa sorri ao ver Juliana. Custódio entrega a filha a Almeida. Teresa olha para trás e se espanta ao ver Guilherme. Ele corre até Teresa. Os convidados ficam estarrecidos. Custódio está furioso diante de Quintiliano. Beatrice parece nervosa, assim como Teresa e Juliana. Almeida também encara Quintiliano, com ódio. Os convidados levantam seus copos e bebem. Alguns instantes e Quintiliano encontra Osório, que também está a cavalo, com uma tocha na mão. Todos aplaudem a dança de Teresa e Almeida. Os escravos param de tocar e o coronel Custódio se dirige a eles. Almeida dá lugar a Custódio, que já sorri e começa a dançar com a filha. Alguns instantes na dança e os dois se olham, emocionados. Almeida e Maria Isabel continuam dançando. Miguel vê Juliana por ali, observando a dança. Juliana fica presa no depósito, ela olha em volta e procura algo que possa usar para arrombar a porta. Juliana aflita, andando de um lado a outro, sem saber o que fazer. É quando ela sente um cheiro de queimado e olha rapidamente pela fresta da madeira, avistando uma tocha jogada no chão e o fogo já se aproximando do depósito. Juliana está suada, aflita, afastando o primeiro barril de pólvora. Miguel tem a carta de Custódio na mão. O coronel custódio está sozinho, arrasado, sentindo dores. O barril explode, lançando Juliana contra a parede. O incêndio se agrava e Juliana desmaia no chão enquanto o fogo se aproxima.