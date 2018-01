Erick Jacquin mostra todo o seu 'tempero', muito além da gastronomia

O chef francês Erick Jacquin Foto: Divulgação

"O meu grande sonho é ser um brasileiro de verdade. Eu amo esse país, eu amo os brasileiros", confessou, visivelmente emocionado, o chef de cozinha de bochechas rosadas, sotaque carregado e cheio de carisma, durante o lançamento do seu programa 'O Mundo de Jacquin', na última terça-feira, 24.

Muitos espectadores, que gostam e acompanham o Masterchef, da Band, do qual Jacquin é um dos jurados, já devem ter se perguntado o que fazem os chefs quando não estão sob os holofotes da Tv. O novo reality, que estreia nesta quarta-feira, dia 25, no canal pago FOX Life, a partir das 19h, promete mostrar como é o dia a dia de um dos chefs mais conceituados do mundo, que já conta com mais de 420 mil seguidores somente no Instagram.

O público poderá acompanhar como foi para o cozinheiro francês, que apostou todas as suas fichas no projeto dos seus sonhos, ter de admitir após alguns meses que errou. "E a culpa foi só minha, não soube administrar aquilo direito. Foi difícil admitir que fracassei", diz Jacquin em um dos trechos do reality. Também será revelado como ele deu a volta por cima e hoje desfruta de um dos melhores momentos de sua trajetória.

Mas não é só a vida profissional de Jacquin que será mostrada nos 12 episódios do programa, também será possível descobrir como ele é em casa, com os amigos, seus costumes e manias, suas paixões, o que ele gosta de comer e fazer nas horas livres, além do seu relacionamento com a esposa, Rosângela Menezes. "Eu acho que as pessoas vão gostar, espero que sim. A vida de um cozinheiro é essa... A gente gosta de se divertir, a gente gosta de beber, a gente gosta de brigar, gosta de gritar, xingar, de falar sexy, a gente gosta de tudo, mas não tem tempo de fazer nada. É muito trabalho! E é isso que vocês vão ver, a minha vida cheia de tempero", revela o cozinheiro - como ele mesmo se define.

'O Mundo de Jacquin' promete mostrar como é o dia a dia de um dos chefs mais conceituados do mundo Foto: Divulgação

A ideia de fazer um reality da vida do chef nasceu do diretor de conteúdo da FOX Networks Group Brasil, Zico Goes. Ele conta que ficou encantado com Jacquin."Foi uma ideia matadora que apareceu no meio de 2015. Fazer um reality documental da vida de Erick Jacquin, achei incrível, e por isso foi fácil de entender e apostar nesse projeto", afirma."O que a gente tem nesse programa é um chef firme, duro, muitas vezes bravo porque é exigente e sabe o que quer, e ao mesmo tempo um sujeito fofo, romântico, apaixonado por sua mulher, pelo Brasil, pelas pessoas", conta.