Episódio de 'Black Mirror' esconde piada com quem procura detalhes na série

Um dos usuários assistindo à transmissão de Harry em White Christmas se chama I_Am_Waldo. Além disso, uma TV no episódio mostra um anúncio de Waldo. Em outro momento, a notícia "MP Liam Monroe claims Twitter account hacked” (Parlamentar Liam Monroe afirma que sua conta no Twitter foi hackeada). Monroe é o principal oponente de Waldo no episódio.

Foto: Reprodução da série ‘Black Mirror’/Zeppotron/Channel 4