Em novo reality show, Erick Jacquin ajuda a salvar restaurantes

Foto: Carlos Reinis/Band

"O único lugar do mundo em que não combina a democracia é dentro da cozinha. A cozinha tem um chef só. É 'sim, chef', 'oui, chef'", disse Erick Jacquin na coletiva de lançamento do reality show Pesadelo na Cozinha. No programa, Jacquin ajuda a recuperar restaurantes à beira da falência, encontrando falhas e possíveis soluções.

Nos 13 episódios da primeira temporada, o chef encontrou, entre outros problemas, cardápios ultrapassados, fregueses insatisfeitos e falta de profissionalismo.

Versão brasileira do Kitchen Nightmares, com o chef Gordon Ramsey, o programa elencou Jacquin como o apresentador ideal. "Ele tem a energia necessária para poder cobrar e a postura necessária para incentivar, dar força", justifica Fernando Sugueno, diretor de programação da Band, onde o reality será exibido às quintas-feiras, a partir do dia 26 de janeiro.

Quando questionado se seguiu o mesmo estilo 'durão' de Ramsay, Jacquin brincou: "Quem é esse cara? [...] Eu não quis assistir ao Gordon para eu ser quem eu sou, sem ser influenciado, contaminado. Ele é uma estrela mundial, um cara dez, top. Eu quero ser quem eu sou."

O chef sabe muito bem como é passar pelos mesmos problemas que os restaurantes do Pesadelo na Cozinha. Entre 2006 e 2014, ele comandou o premiado restaurante francês La Brasserie Erick Jacquin, em São Paulo, que acabou fechado por problemas financeiros. "Eu chorei, eu xinguei, eu estou pagando ainda", diz. "A experiência que eu tenho me ajudou muito no programa. Só quem passa por isso sabe como é. Eu não abri um restaurante para brincar, eu não abri um restaurante para me divertir. Eu abri um restaurante porque eu amo esse negócio. É a minha paixão."

Co-produção da Band e do Discovery Home&Health, o programa vai ao ar nos dois canais. Na Band às quintas, a partir do dia 26, às 22h30, e no Discovery Home&Health aos domingos, a partir do dia 29, às 20h05. No canal pago, há também reapresentações às sextas-feiras, às 23h10.