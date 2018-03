Ellen DeGeneres é processada por piada sobre seios

Ellen e sua esposa, Portia di Rossi Foto: Bang Showbiz

Ellen DeGeneres está sendo processada por fazer uma piada sobre seios em seu programa de TV. Titi Pierce, que é uma agente imobiliária, alegou que foi ridicularizada no quadro do 'The Ellen DeGeneres Show', porque a apresentadora mudou a pronúncia de seu nome para "titty" - que significa seios.

Ela afirmou que ninguém nunca cometeu o erro em 35 anos e ela "sofreu estresse, sofrimento emocional,vergonha, humilhação, raiva e outros sofrimentos mentais", de acordo com documentos judiciais obtidos pelo 'TMZ'.

Os documentos apresentados também afirmam que o número de celular de Titi foi exibido na tela rapidamente e isso resultou em 'telefonemas e mensagens de voz a assediando e ridicularizando', enquanto ela estava em um funeral.

Titi está processando Ellen por "difamação, invasão de privacidade, apropriação indevida de semelhança e imposição intencional de sofrimento emocional".