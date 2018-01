Eliminação contraditória no 'Masterchef' provoca a ira de internautas

Foto: Divulgação|Band

A quinta eliminação do reality show MasterChef, da Band, não agradou os internautas, que seguem em protesto nas redes sociais pela decisão de Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella em eliminar a engenheira química Gabriella Palinkas no episódio dessa terça-feira, 3.

Na prova eliminatória, os aspirantes a chefs tiveram que preparar macarons, doce da cozinha francesa de complexa execução. De acordo com as regras impostas pelos jurados, eles precisariam ter três cores e três sabores diferentes. E Gabriella foi eliminada por ter apresentado todos os doces com a mesma coloração nas massas.

Descumprir uma das regras das provas do Masterchef é passaporte automático para a berlinda. E assim aconteceu com a engenheira, que ficou entre as duas piores da prova.

Quem também não se deu nada bem na prova foi a estudante Gleice Simão, que apresentou doces "incomíveis, horríveis, uma vergonha", segundo a avaliação de Erick Jacquin. Gabriella, no entanto, teve seus doces bem avaliados no quesito sabor, mas acabou eliminada.

O resultado gerou revolta dos internautas, que não entenderam a decisão dos jurados. Afinal, de um lado havia bons macarons, porém todos na mesma coloração, e do outro estavam doces impossíveis de serem comidos, porém em cores diferentes. O objetivo do programa, segundo consta, é revelar bons cozinheiros, mas a pior desta prova acabou salva.

Os internautas acusam os jurados de proteger Gleice. De origem humilde, o programa apelou para o emocional ao citar por diversas vezes sua condição. Além disso, ela perdeu um irmão no decorrer das gravações do reality, e o fato foi mencionado e ilustrado com lágrimas da candidata e dos jurados.

Outra situação mencionada nas redes sociais foi a prova de eliminação que resultou na saída do publicitário Victor Castelo. Na ocasião, os candidatos precisavam apresentar um bolo de três andares. O empresário Leonardo Young entregou um bolo com dois andares e foi mantido no programa. Victor saiu porque sua receita não tinha ficado boa, na opinião dos jurados.

Veja abaixo alguns dos comentários publicados no Twitter:

Essa temporada os jurados tão é fznd é um jogo comigo. Tem gnt ali que já deveria ter saído, mas só fica pq tão com "peninha". #MasterChefBR — cecisss (@CeciliaBez) 4 de maio de 2016

Ridículo o resultado do #masterchefbr muito injusto — roberta (@robertinhaffc) 4 de maio de 2016

A pessoa eliminada pq não coloriu o macaron q tava ok, mas entregar um bolo de duas camadas qnd a proposta é TRÊS td bem, né? #MasterChefBR — cecisss (@CeciliaBez) 4 de maio de 2016

achei uma injustiça a eliminação da gabriella , está na cara que a gleice não tem capacidade alguma para ser uma chef de vdd #MasterChefBR — thiago marcatto (@MarcattoThiago) 4 de maio de 2016

#MasterchefBR que explicação patética a dos jurados, ta certo ter pena da Gleice? Sim eu tbm tenho, mas sejam coerentes @PaolaCarosella?? — Israel Souza (@Israelsouza100) 4 de maio de 2016

Entre Gabriela e Gleice, nitidamente Gabriela tem muito mais potencial. Nem a própria Gleice defendeu seu prato. #MasterChefBR — Jhoyce Estrella (@JhoyceEstrella) 4 de maio de 2016

Nesta temporada, o #MasterChefBR está claramente escolhendo as eliminações pela "personagem". Perdeu a graça. — Sam Sheepdog (@FabianoCesarP) 4 de maio de 2016

Indignada com a eliminação da @MC3_Gabriella do #MasterChefBR .Estão querendo mesmo favorecer a Gleice? É o que tá parecendo. — Danielle Sousa (@danibvox) 4 de maio de 2016

#MasterChefBR piada de mau gosto a eliminação da Gabi. Esses jurados são loucos? Ou mal intencionados? Estão agindo com coitadismo. — fernando carneiro (@carneironando) 4 de maio de 2016

O programa perdeu a razão de existir ao valorizar mais o coitadismo do que a técnica, e os chefes perderam a credibilidade #MasterChefBR — Lívia A. C. Palvo (@LPalvo) 4 de maio de 2016

Eu não to conseguindo entender essa eliminação. Como que a Gleice permaneceu, véi? Ganha quem tem a história mais triste? #MasterChefBR — JamilyTwins (@nns_twins) 4 de maio de 2016

Leia também no E+:

Sem emprego como ator, ex de Susana Vieira vira garçom e vende artesanatos na web

Bella Thorne é a protagonista da nova série 'Famous In Love'