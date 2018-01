Eliana usa dentes de coelho e é alvo de memes no Twitter

Foto: JF Diorio/Estadão

No programa deste domingo, 16, a apresentadora Eliana entrou no clima de Páscoa e apareceu com dentes de coelho.

Os internautas, que já estavam comentando sua gravidez nas redes sociais, encontraram mais um motivo para falar dela no Twitter.

A hashtag #Eliana ficou entre as mais comentadas da rede. Além da gravidez e dos comentários sobre os entrevistados, alguns dos tuítes mais compatilhados foram os que compararam a apresentadora à garotinha Chloe, conhecida das redes sociais.

Veja alguns posts: