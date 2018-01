Eliana supera audiência da 'Hora do Faro' 

Foto: Reprodução / Instagram

No último domingo, 11, o programa da Eliana no SBT superou a Hora do Faro, da Record, em audiência.

Quando as duas atrações foram ao ar simultaneamente, entre as 15h28 e as 19h06, a apresentadora registrou 9,3 pontos em média, enquanto Rodrigo Faro conquistou 7,2.

Entre as personalidades presentes no programa estavam o filho do cantor Leonardo, alguns ex-participantes da novelinha Chiquititas e Carrossel. Rodrigo Faro, por sua vez, apresentou a história de um casal que gastou cerca de R$8 milhões numa festa de casamento.

Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande São Paulo.