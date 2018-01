Eliana se afasta da TV por causa de gravidez: 'Tive um descolamento da placenta'

Eliana se afastou de seu programa no SBT por causa de problemas na gravidez. Foto: Iara Morselli/Estadão

Na última segunda-feira, 22, Eliana fez uma publicação no Instagram explicando por que se afastou do SBT. Em abril, a apresentadora anunciou sua segunda gravidez, e, agora, contou que teve que deixar a televisão temporariamente por conta de um deslocamento de placenta.

"Fazemos tudo por nossos filhos e já estou cuidando da minha pequena ainda dentro da barriga com muita dedicação. Por conta de um desses acontecimentos que não podemos controlar, apenas aceitar, estou em repouso por ordens médicas. Farei de tudo para que ela cresça e se desenvolva da melhor maneira possível aqui dentro. Preciso salvar minha filha de um parto muito prematuro. Tive um descolamento da placenta. Sei que não depende só da minha vontade e do meu esforço, mas farei o impossível para trazer o meu fruto da melhor maneira que Deus permitir", escreveu Eliana na legenda.

Ela ainda comentou o apoio que recebeu da emissora e de Silvio Santos e revelou que Patrícia Abravanel vai substituí-la: "Desta vez, agradeço a paciência de todos que me acompanham, incluindo meus queridos da produção, diretores do SBT e a família Abravanel, em especial ao Silvio Santos, pois pela primeira vez, em tantos anos, me retiro dos palcos temporariamente por um bem maior e com o apoio amoroso e sincero de todos. Tenho certeza que Patricia fará tudo com muito respeito, carinho e será um sucesso! Eu estarei assistindo realizada. É hora de me tranquilizar", completou.