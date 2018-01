Elenco de 'Um Maluco no Pedaço' se reúne

Elenco de 'Um Maluco No Pedaço' se reuniu na última segunda-feira, 27. Foto: REUTERS/Robert Galbraith/Files

Um Maluco no Pedaço foi um sucesso na década de 1990 e mostrou ao mundo o talento de Will Smith. Agora, o elenco principal da série se reuniu, para a alegria dos fãs saudosos.

Na última segunda-feira, 27, Afonso Ribeiro, que interpretou Carlton Banks na série, publicou uma foto da 'família Banks' e do primo Will em seu Instagram. "Sempre incrível passar uma tarde com minha família de Fresh Prince", escreveu ele na legenda, referindo-se ao título em inglês da série.

Na foto, Afonso posa com Tatyana Ali, que deu vida à Ashley Banks, Karyn Parsons, que viveu Hilary, Daphne Maxwell Reid, a tia Vivian, Joseph Marcell, mais conhecido como o mordomo Geoffrey, e Will Smith.

O único ausente na foto é James Avery, que interpretou Tio Phil. O ator morreu em dezembro de 2013, aos 68 anos, por conta de complicações durante uma cirurgia no coração. "Desejando que James Avery estivesse conosco para tornar isso completo", completou Ribeiro na legenda.