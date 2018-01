Eleições alavancam audiência da Globo no domingo

Foto: Reprodução/Globo

Os flashes sobre as eleições deste domingo, 02, ajudaram a audiência da Globo subir em média dois pontos em relação aos quatro domingos anteriores.

Em São Paulo, os flashes tiveram média de 18 pontos com 37% de participação, um aumento de 13% na comparação com os domingos de setembro. No Rio, o crescimento foi de 12%, com média de 19 pontos e 41% de participação.

Segundo a emissora, a cobertura eleitoral contribuiu com o aumento da audiência durante o dia todo. Em São Paulo, O Domingão do Faustão bateu recorde (21 pontos), assim como o Fantástico (26 pontos), que não registrava média igual ou maior desde 2013. No Rio, o Fantástico igualou recorde (28 pontos e 47% de participação).

No período da manhã, o Auto Esporte bateu recorde na capital paulista, com 12 pontos e 37% de participação. Desde 2011, o programa não registrava média igual ou maior do que a de ontem.

Outros programas, como Globo Comunidade e Sessão de Gala também atingiram a maior audiência do ano no Rio de Janeiro.