'Ele percebe que há coisas pelas quais vale a pena morrer', diz Abraham, de 'The Walking Dead'

Os fãs de The Walking Dead puderam respirar parcialmente aliviados: a sétima temporada da série que mostra os malabarismos de um grupo de sobreviventes em um mundo infestado de zumbis estreou neste domingo, 23, na Fox. E o ator Michael Cudlitz, que interpreta o militar Abraham na saga, conversou com o E+ sobre o destino de seu personagem.

A entrevista foi realizada antes da exibição do episódio de estreia da sétima temporada e Cudlitz, por razões óbvias, não falou abertamente sobre o destino reservado a Abraham, mas sugeriu que ele pudesse continuar vivo na história. “Com o andar da série, ele não só percebe que há coisas pelas quais vale a pena matar, como também percebe que há coisas pelas quais que vale a pena morrer. Eu acho que neste ponto da série, ele cresceu até o ponto onde ele vê esperança, vê um futuro, que é algo que ele não achava que iria acontecer. E eu estou animado para ver qual será o próximo passo dele estando em uma relação que ele escolheu e se apaixonou pelos motivos certos.”

Quem assistiu ao episódio exibido no domingo, 23, percebe que ele tentou despistar sobre o futuro de Abraham ao citar o possível desenvolvimento de um arco romântico. O grande mistério sobre o primeiro episódio da sétima temporada dizia respeito ao desfecho da temporada anterior, quando ficou claro que um personagem da série seria morto pelo vilão. O nome de Glenn (Steven Yeun) vinha sendo apontado como a mais provável vítima de Negan, porém muitas especulações indicavam que haveria mais de uma morte - e, na internet, fãs arriscavam que o segundo personagem com mais chances de ser morto era justamente o de Michael.

"Acho que todo mundo que está ajoelhado é um potencial assassinado. Eu diria que a série normalmente surpreende e normalmente faz o inesperado. E eu diria que não acredite em tudo que você lê na internet", despistou.

Ainda sobre as especulações, o ator foi questionado se não sentia medo de ver Abraham morrer a qualquer momento. A resposta dele pode ter sido um veredicto para determinar o destino de outro personagem. “Se você está no programa desde o início, acho que é provável que você se preocupe mais com isso [a possibilidade de morrer a qualquer momento]”. Vale lembrar que Glenn é um dos poucos personagens que figurava entre os sobreviventes desde o começo da série.

Além de se esquivar de perguntas sobre a morte de Abraham, o ator discutiu um pouco sobre o triângulo amoroso vivido por seu personagem com Sasha e Rosita. Cudlitz ressaltou que são dois tipos de amor diferentes e jogou um balde de água fria em quem torcia pela hispânica. “Abraham ama muito Rosita, mas ele não está apaixonado por ela. Ele é apaixonado por Sasha. Abraham faria qualquer coisa para proteger Rosita e Eugene porque eu acho que, neste momento, eles realmente se tornaram uma família”. Como sabemos, nem uma das duas poderá consumar este amor.