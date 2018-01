Ela vai voltar: Nazaré será ressuscitada em futura novela das 21h

Renata Sorrah interpretou Nazaré Tedesco em "Senhora do Destino" Foto: Zé Paulo Cardeal/TV Globo/Divulgação

Uma das vilãs mais populares da televisão (e da internet) vai voltar na nova novela de Aguinaldo Silva, "O Sétimo Guardião", da TV Globo. Criador da personagem de "Senhora do Destino", ele confirmou o retorno de Nazaré Tedesco em seu site, mas não adiantou mais detalhes sobre o projeto, que deve estrear apenas em 2018, no horário das 21h.

"Confirmo com todas as letras em inglês, para ficar mais enfático: yes, she will be back – vai voltar a única vilã de novela que virou personagem da internet no mundo inteiro!", publicou.

"Mas, nem que eu tenha que empurrar da escada uma boa meia dúzia de pessoas, continuará em segredo o modo como ela volta. E, quando ela reaparecer, restará até o final da novela a pergunta: será ela mesma? E só Valentina Marsalla, a personagem de Lília Cabral, que a faz retornar à vida, saberá a resposta", escreveu, citando uma das principais características já comentadas sobre a trama: alguns personagens terão poderes mágicos.

Segundo Aguinaldo, a ideia de reviver a personagem ainda não foi discutida com a intérprete original da vilã, Renata Sorrah, porque era um "segredo absoluto", tanto que não constava sequer na sinopse da novela. O anúncio foi adiantado devido ao vazamento da informação em uma coluna do jornal O Globo.