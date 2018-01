Eita, Giovanna! Ludmilla visita menina que viralizou ao 'derrubar o forninho'

Com direito a trancinhas, camiseta rosa e calça jeans, Ludmilla se fantasiou de Giovanna, a menina que viralizou na web ao derrubar um micro-ondas enquanto dançava funk em cima de uma mesa.

A ação fez parte do quadro Revira Viral, do Caldeirão do Huck, e foi ao ar neste sábado, 28, na Globo.

A cantora foi à casa da verdadeira Giovanna e conheceu a menina e sua prima, Vanessa, que filmou e dedurou a garota para a sua mãe.

"No começo da gravação, achei que estava pagando mico, mas depois entrei na personagem. Estava me divertindo tanto que acabou a gravação e eu continuei lá com as meninas", disse a cantora

Assista ao vídeo original que viralizou na web em 2014: