Eduardo Sterblitch deixa o 'Pânico' e pode estar a caminho da Globo

Eduardo Sterblitch trabalhou no 'Pânico' durante oito anos Foto: Divulgação

Após oito anos, o humorista Eduardo Sterblitch deixou o programa Pânico na Band. Ele já não comparecia às gravações há algumas semanas e agora a Band confirmou sua saída.

Embora a emissora não revele o real motivo, Sterblitch teria pedido as contas devido aos desentendimentos com o diretor Alan Rapp e com Tutinha, proprietário da rádio Jovem Pan e sócio do programa.

Disponível no mercado, o humorista não deve ficar muito tempo sem emprego. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do UOL, ele almoçou recentemente com Mônica Albuquerque, diretora de Desenvolvimento Artístico da Globo.

Em 2012, a emissora já havia feito um convite informal ao artista, logo após o lançamento do filme Os Penetras, produzido pela Globo Filmes.

Na época, Sterblitch havia alcançado o posto de principal humorista do Pânico na Band e seus quadros tinham mais destaque e tempo de duração que o de seus companheiros. Este motivo o levou a recusar a proposta.

Agora, a ida dele para a Globo já é dada como certa. Resta saber se ele entrará em algum dos humorísticos da casa ou se ganhará um projeto solo.