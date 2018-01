Ed Sheeran terá participação na nova temporada de 'Game of Thrones'

Foto: REUTERS/Neil Hall

Ed Sheeran está confirmado para a sétima temporada de Game of Thrones. O anúncio da participação do cantor foi feito no domingo, 12, no festival de cinema, música e tecnologia South by Southwest (SXSW) em Austin, nos Estados Unidos.

David Benioff e Dan Weiss, criadores da série, afirmaram que estavam tentando fechar com o cantor há algum tempo. Ainda não foi confirmado qual será o papel de Ed na série, nem se ele vai cantar.

A atriz Maisie Williams estava presente no painel da série no evento e é grande fã do cantor. O anúncio foi considerado uma surpresa para ela.

O cantor se pronunciou sobre o assunto no Twitter. "Parece que o segredo foi revelado", escreveu.