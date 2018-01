Ed Sheeran descreve cena em que aparecerá em 'Game of Thrones'

Ed Sheeran atuará ao lado de Maisie Williams, que interpreta Arya Stark Foto: Gus Ruelas/Reuters

Ed Sheeran aparecerá em uma cena da sétima temporada de Game of Thrones. Em entrevista ao programa The Hits Radio, o cantor falou sobre a parte em que contracenará com Arya Stark (Maisie Williams).

Leia também: Mark Zuckerberg surpreende família dos EUA ao aparecer para o jantar

Na entrevista, Ed especificou que será um músico em Westeros, apesar de não especificar qual canção será. "Só farei uma cena com Maisie. Eu cantarei uma música e ela falará algo como 'Ah, é uma bela canção'", disse o músico.