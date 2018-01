E se 'Game of Thrones' tivesse apenas atores brasileiros, como seria o elenco?

Pouco antes da estreia da quinta temporada de Game of Thrones, no ano passado, o pessoal do site AdoroCinema levantou essa questão: se a série tivesse apenas atores brasileiros, quem seria escalado para o elenco?

A lista ficou tão bacana que decidimos colar aqui alguns exemplos. Para ver a versão original, com 30 sugestões para esta brincadeira, basta clicar aqui.

Veja abaixo em quais papéis os atores brasileiros se encaixariam em Game of Thrones:

1. Daenerys Targaryen ficaria a cargo de Mariana Ximenes

Foto: Divulgação

2. Caio Blat ficaria ótimo na pele de Jon Snow

Foto: Divulgação

3. Arya Stark seria interpretada por Klara Castanho

Arya Stark seria Klara Castanho Foto: Divulgação

4. Marina Ruy Barbosa ficaria perfeita como Sansa Stark

Foto: Divulgação

5. Júlia Lemmertz ficaria com o papel de Catelyn Stark

Júlia Lemmertz seria Catelyn Stark Foto: Divulgação

6. Daniel de Oliveira poderia assumir o papel de Robb Stark

Foto: Divulgação

7. Letícia Spiller poderia interpretar a megera Cersei Lannister

Foto: Divulgação

8. Jaime Lannister cairia bem para Marcello Novaes

Foto: Divulgação

9. Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, poderia ficar com o papel de Joffrey Baratheon

Foto: Divulgação

10. Gregório Duvivier é baixinho e poderia interpretar o Tyrion Lannister

Foto: Divulgação

11. Brienne de Tarth caberia a Cláudia Raia

Brienne de Tarth seria Cláudia Raia Foto: Divulgação

12. Milena Toscano se parece bastante com Margaery Tyrell

Foto: Divulgação

13. Olenna Tyrell poderia ser interpretada por Susana Vieira

Foto: Divulgação

14. Leonardo Miggiorin lembra bastante o Theon Greyjoy

Foto: Divulgação

15. Humberto Martins até que é parecido com o Sandor Clegane

Foto: Divulgação

16. Qualquer semelhança entre White Walker e Francisco Cuoco é mera coincidência