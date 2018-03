'É de Casa' registra sua maior audiência desde estreia

Foto: Globo/João Miguel Júnior

Após mais de um ano no ar, o É de Casa, da Globo, registrou a maior audiência de sua história no último sábado, 20. O programa registrou 9,6 pontos de audiência, com 25% de participação na cidade de São Paulo.

No mesmo dia, o Jornal Nacional também bateu o recorde da atração este ano, com 35,4 pontos de audiência, e participação de 54%. No dia de fechamento da Olimpíada Rio-2016, o Esporte Espetacular foi outro que chegou ao melhor resultado este ano, com 15 pontos de audiência e 36% de participação.