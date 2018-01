Dwayne Johnson e Tom Hanks anunciam candidatura à presidência em programa humorístico

Chapa 'Johnson-Hanks' em 2020: será que daria certo? Foto: Noel West/The New York Times | Phil McCarten/Reuters

Se alguém tinha dúvidas de que Dwayne Johnson, o The Rock, está cogitando candidatar-se a presidente dos Estados Unidos, o último episódio do Saturday Night Live aumentou a possibilidade. O ator foi um dos convidados do programa e ‘anunciou’ uma chapa com Tom Hanks.

“No passado, eu jamais consideraria concorrer à presidência. Eu achava que não tinha qualificação para isso”, afirmou Johnson, durante o SNL. “Mas agora eu estou preocupado, porque acho que estou ficando muito qualificado”, emendou.

“Dwayne e eu teríamos 100% dos votos. Eu ganharia o voto dos mais velhos, porque eu lutei na Segunda Guerra Mundial, em dez filmes diferentes”, brincou Hanks. "E eu, naturalmente, obteria o voto de minoria porque todo mundo simplesmente supõe que eu sou... Bem, seja o que for", acrescentou Johnson, arrancando risos da plateia.

Pesquisas de opinião feitas pela Public Policy Polling mostram que Johnson tem 36% de aprovação entre os norte-americanos e apenas 13% de rejeição.

Apesar dos números, das recentes declarações e da sátira no SNL, a candidatura de The Rock não é confirmada. Resta saber se o ator vai realmente seguir os passos políticos de outras personalidades como o próprio Donald Trump e o ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger.