Dupla viaja pelo Brasil para desmascarar fraudes em namoros virtuais

Foto: Divulgação / MTV

Em tempos de aplicativos e redes sociais, os relacionamentos virtuais são cada vez mais frequentes e aceitos pela sociedade. Com base nesse cenário, a MTV lançará nesta quarta, 31, a versão brasileira do reality show Catfish, que coloca frente a frente os casais de namorados que se relacionam pela web, mas nunca se viram pessoalmente. O programa já está em sua quinta temporada nos Estados Unidos.

"Quando alguém estiver realmente sendo enganado, o que deve ser a maioria dos casos do programa, acredito que o mais esperado é a ruptura", diz Ciro Sales, um dos apresentadores, ao lado de Ricardo Gadelha, que prevê muitos momentos de tensão ao longo dos episódios. "Às vezes, o final feliz não é a melhor solução".

Entre os casos desta temporada estão um rapaz que acordava todos os dias já em contato com a namorada com quem nunca esteve pessoalmente, através de mensagens de voz, além de um garoto que, mesmo estando em um relacionamento pela internet, não possui sequer um perfil no Facebook.

Além de situações com linguagem e localidade mais familiares ao público, a versão nacional deve trazer à tona outras diferenças, especialmente em relação aos participantes. "O povo brasileiro tem uma leveza que talvez surpreenda, e faça com que tenhamos mais casos com finais de aceitação do que nos EUA", comenta Ciro, que também destaca que os barracos e as paixões devem ser mais intensas por conta do jeito caloroso dos brasileiros.

"O programa tem uma proposta de reality inclusive para nós, que só ficamos sabendo de tudo na hora da gravação", diz Gadelha, ressaltando que não se tratam de situações falsas ou previamente ensaiadas. "Às vezes, há uma dificuldade do público em aceitar algo distante da sua realidade. Quantas coisas a gente não ouve por aí de casais que moram juntos e escondem situações? Na internet fica ainda mais fácil, porque você não convive com a pessoa", complementa.

Apesar de nunca terem trabalhado na TV anteriormente, ambos possuem uma carreira artística teatral e acreditam que isso pode influenciar positivamente nas gravações. "O programa precisa de pessoas sensíveis, que tenham capacidade de se colocar no lugar do outro, e o ator é alguém que naturalmente faz isso", diz Ciro.

O programa irá ao ar semanalmente às quartas-feiras, e estreia dia 31, às 22h, na MTV.

Confira abaixo um teaser: