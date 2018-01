Duas mulheres estavam competindo por um homem num reality show, mas se apaixonaram uma pela outra

As duas se apaixonaram durante o reality 'The Bachelor'. Foto: Reprodução/Instagram

No The Bachelor, 25 mulheres competem entre si para disputar o coração de um homem e, a cada semana, uma delas é eliminada. O formato é replicado em vários países mas, na edição da Austrália, aconteceu algo 'fora do script': duas concorrentes de apaixonaram uma pela outra.

Richie Stragan era o homem disputado no programa, mas ele foi deixado para lá por Megan Marx e Tiffany Scanlon, que viraram muito amigas e, depois, começaram um relacionamento. Nos últimos meses, as duas têm publicado seus momentos juntas nas redes sociais e, na última segunda-feira, Megan publicou uma foto no Instagram contando a história do amor delas na legenda.

"Conheci a Tiffany em uma situação muito estranha. Estávamos meio que namorando o mesmo cara. E isso foi filmado na TV. Desde a primeira festa, sentimos uma energia instantânea entre nossas almas, foi como se já nos conhecêssemos antes. Nossa amizade se transformou em algo mais ousado, e nossa confiança foi crescendo nesta situação tão inusitada.", escreveu Megan.