Drew Barrymore come 'carne humana' em teaser de nova série da Netflix

Atriz protagonizará a série 'Santa Clarita Diet' Foto: Reprodução/Facebook

Qual será o segredo de Drew Barrymore para manter a boa forma? Em vídeo promocional da Netflix, a atriz revela: "comer carne humana". A brincadeira faz parte da divulgação da nova série de comédia do serviço de streaming, Santa Clarita Diet, protagonizada pela atriz juntamente com Timothy Olyphant, de Justified. A estreia está prevista para 3 de fevereiro.

"Depois do primeiro dia, eu soube que não era uma dieta qualquer. Não passo vontade, como quem eu quiser. E só como as comidas que merecem", diz a atriz no vídeo, que simula ser uma propaganda da "Dieta de Santa Clarita".

Os detalhes sobre o enredo estão sendo mantidos em sigilo pela Netflix. O jornal USA Today já adiantou, contudo, que a trama retrata um casal de corretores do subúrbio de Los Angeles, que enfrenta situações inusitadas após o comportamento da personagem de Drew mudar radicalmente.

Veja o teaser abaixo: