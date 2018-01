Dr. Montgomery e Dr. Shepherd, de ‘Grey’s Anatomy’, voltam a ser casal em foto

Os atores Kate Walsh e Patrick Dempsey Foto: Instagram / @katewalsh

A atriz Kate Walsh, que viveu a médica Addison Montgomery na série Grey’s Anatomy, voltou a fazer par — pelo menos em uma foto — com o ator Patrick Dempsey, que interpretou seu ex-marido Derek Shepherd no seriado.

Ambos apareceram juntos em uma imagem publicada na segunda-feira, 25, no perfil do Instagram de Walsh. Os fãs do casal médico ficaram saudosos e animados com a selfie, que foi tirada nos bastidores de um comercial de televisão. “Olha quem está de volta”, escreveu ela na publicação, que já possui mais de 260 mil curtidas.

Os amantes do casal médico também foram à loucura imaginando a possibilidade remota de tê-los de volta deles à série. “É agora que Shonda Rhimes inventa a ressureição”, tuitou um usuário, referindo-se à criadora da série e ao personagem vivido por Dempsey, que morreu em um acidente na 11ª temporada do programa.

Confira abaixo algumas reações:

Esse reencontro da Kate Walsh com o Patrick Dempsey para a gravação de um comercial me deixou com saudade da Addison e Derek. #GreysAnatomy pic.twitter.com/rC2IICdHGL — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 26 de setembro de 2017

kate walsh postando foto com o patrick dempsey caracterizadissimos ja pensei bom eh AGORA q a shonda rhimes vai inventar a ressurreiçao — kendrick neymar (@carolinalbrd) 26 de setembro de 2017

kate walsh e patrick dempsey fazendo comercial como medicos o que temos pra hoje é saudade deles em greys anatomy — nath (@prrsonbeak) 26 de setembro de 2017