Disney revela detalhes sobre continuação de ‘As Visões da Raven’

A Disney revelou o nome e detalhes da continuação do seriado 'As Visões da Raven', que terá a volta de Raven-Symone como a personagem principal. Foto: Reuters/Danny Moloshok

A revista americana Variety revelou na última terça-feira, 4, que a Disney deu sinal verde para a produção da série que vai servir como continuação espiritual de As Visões da Raven. Ainda sem título em português, o novo capítulo da história vai se chamar Raven’s Home e terá foco na vida de Raven e sua amiga Chelsea na criação dos seus filhos.

Raven-Symoné e Anneliese van der Pol, que interpretaram as personagens Raven e Chelsea no seriado original, já foram confirmadas para a continuação. A trama terá como pano de fundo as duas dividindo uma casa, após se divorciarem de seus maridos, e a loucura que a vida delas se tornará quando um dos filhos de Raven começa a despertar os mesmos poderes de visão do futuro que ela possui.

Raven’s Home deve estrear no final do ano, apesar de ainda não ter data exata de lançamento nos Estados Unidos nem no Brasil. As Visões da Raven fez enorme sucesso no início dos anos 2000, sendo transmitida repetidas vezes aqui no Brasil pelo Disney Channel e pelo SBT.