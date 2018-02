Disney começa a fazer testes para elenco de filme live-action de ‘Kim Possible’

A Disney anunciou nesta última quarta-feira, 7, que começou a fazer testes para formar o elenco do filme live-action baseado na animação 'Kim Possible' Foto: Disney Channel/Divulgação

Kim Possible, desenho que fez muito sucesso no Brasil na década de 2000 ao ser transmitido pelo SBT e Globo, vai virar um filme live-action. A Disney anunciou na última quarta-feira, 7, que começou a fazer testes para montar o elenco do filme que será lançado diretamente para a televisão como um Disney Channel Original Movie, mesmo selo de filmes como High School Musical e Camp Rock.

O filme será dirigido por Adam B. Stein e Zach Lipovsky e terá os criadores da animação, Mark McCorkle e Robert Schooley, como roteiristas e produtores-executivos. “Mark e Bob criaram uma personagem que crianças do mundo todo enxergam como uma amiga, uma garota comum que luta contra vilões no seu tempo livre”, disse Adam Bonnett, executivo da Disney.

“Nós agora embarcamos no divertido desafio de tornar Kim tridimensional e estou animado de trabalhar com uma equipe criativa dinâmica para criar um mundo em que tudo é possível”, continuou.

Ainda não há data de estreia prevista para o filme. A animação Kim Possible teve 87 episódios que foram ao ar nos Estados Unidos entre 2004 e 2007, além de dois filmes em animação que também foram transmitidos pela Disney Channel.