Disney Channel aprova série de menino que conversa com a própria mão direita

Stebbie terá uma mão falante Foto: Divulgação

O Disney Channel prepara uma atração curiosa para Steele Stebbins estrelar. O menino de 12 anos será Jeff, personagem principal de crônicas ao lado da sua melhor amiga, Katie, e de... Sua mão direita - sua mão direita mesmo, literalmente. O seriado é ideia de Dan Lagana, um dos criadores de Zach Stone Vai Ser Famoso, série veiculada na MTV dos Estados Unidos em 2013 e cancelada após apenas uma temporada.

"Dan é um daqueles raros escritores que combina o absurdo, a comédia de risada alta com o agradável, a ressonância emocional", disse o confiante Jonas Agin, Vice-presidente de séries originais do Disney Channel e do Disney XD. De acordo com o executivo, o projeto de Lagana "Reflete nosso contínuo comprometimento de verdadeiramente crescer a marca Disney Channel". Tomara.

O piloto da série tem previsão para começar a ser produzido em setembro e o plano é que ela vá ao ar noc anal em 2017.