Diretores da Globo reprovam o comportamento de Monica Iozzi

Monica Iozzi desagrada diretores da Globo Foto: Divulgação|Globo

As críticas de Monica Iozzi ao Jornal Nacional nas redes sociais não foram bem aceitas na Globo. De acordo com o colunista Leo Dias, a ex-apresentadora do Vídeo Show teria deixado os chefões da emissora irritados.

Ainda segundo o jornalista, os diretores acham que ela tem pouco tempo de empresa para criticar o jornalismo da casa. Coincidência ou não, há poucos dias Monica parece que mudou de lado e começou a elogiar alguns programas.

Ela postou seis tuítes onde usa os adjetivos "melhor programa", "lindo", "inteligente" e "engraçado" para se referir a atrações da rede que a emprega.

Tudo isso acontece depois da apresentadora ter criticado no mês passado o jornalismo da Globo. "Como estamos equivocados, cegos. Somos um povo que se informa apenas por manchetes do JN", disse em um dos seus posts.

Ela também corrigiu uma manchete da Globo News que informava que manifestantes tinham ido às ruas "em defesa da presidente Dilma". A atriz retuitou sugerindo nova chamada: "Manifestação em defesa da democracia".

