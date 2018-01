Diretor mostra parte de episódio de 'Will & Grace' 

Primeiro episódio da série foi ao ar em 1998 Foto: Reprodução de cena 'Will & Grace'

Max Mutchnick, criador de Will & Grace, deu uma dica aos fãs sobre o que está por vir no retorno da série. Em seu Twitter, na última sexta-feira, 9, ele postou a foto de uma página do roteiro, com falar de personagens.

A foto mostra uma conversa entre Jack, interpretado por Sean Hayes, e Will, vivido por Eric McCormack, e o título do episódio é 'The Wedding', em português, 'O Casamento'. Pelo diálogo, parece que Will precisa de um par para a festa e Jack cria um cenário no qual os dois iriam juntos.

Veja a tradução da conversa:

"Jack: Eu vejo onde isso vai chegar. Você me pede para ser seu par, você bebe demais, eu fico irritado, você se sente desconfortável e acaba me dando dinheiro no fim da noite. Eu acho que o que eu quero dizer é, eu preciso de dinheiro empresado. Podemos falar disso depois, quando você estiver bêbado.

Will: Jack, você leu a minha mente. Acho que vou ficar com o plano B. Sem par.

Karen entra com um macaco"

A série estreia na próxima quinta-feira, nos Estados Unidos, no canal NBC.