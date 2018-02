Diretor escreve carta agradecendo o apoio dos fãs ao filme ‘Pantera Negra’

Ryan Coogler, diretor de 'Pantera Negra', escreveu uma carta agradecendo o apoio dos fãs que foram assistir ao filme Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Ryan Coogler, diretor do filme Pantera Negra, escreveu uma carta para os fãs agradecendo o apoio deles por irem assistir a produção e acreditarem que um filme de super heróis negros pode dar certo em Hollywood. A declaração dele foi divulgada pelo Instagram oficial da Marvel Studios.

“Estou tendo dificuldades em achar palavras para expressar a minha gratidão nesse momento, mas vou tentar. Fazer um filme é um esporte em equipe e nosso time foi composto por pessoas maravilhosas do mundo todo que acreditavam nesta história. No fundo, todos nós esperávamos que vocês viessem assistir a um filme sobre um país fictício na África e com um elenco de ascendência africana”, escreveu o Coogler.

“Mas nem em um milhão de anos estávamos esperando que tanta gente fosse assistir ao filme. Já é sensacional saber que as pessoas se importam tanto a ponto de gastar seu dinheiro e tempo para assistir ao nosso filme, mas ver pessoas de várias ascendências usando roupas que celebram sua origem, tirando fotos ao lado dos pôsteres com seus amigos e família e até mesmo dançando no cinema, emocionou muito minha esposa e eu”, continuou.

“Obrigado a vocês para darem ao nosso time o maior presente possível: a oportunidade de compartilhar com vocês esse filme”, terminou a carta.

Veja abaixo a carta completa que Ryan Coogler escreveu para os fãs.