Diretor de 'Han Solo' diz que George Lucas palpitou em cena do filme

Alden Ehrenreich é o Han Solo no novo filme 'Star Wars' Foto: Reprodução de cena de 'Han Solo: Uma História Star Wars' (2018)/Disney

O diretor George Lucas se afastou gradualmente da produção de grandes filmes comerciais desde que vendeu sua companhia, a Lucasfilm, para a Disney, em 2012. Isso não quer dizer que ele não tenha mais a chance de ajudar alguns colegas, especialmente quando o assunto é Star Wars.

Ron Howard, diretor do filme Han Solo: Uma História Star Wars, que estreia no próximo dia 24 de maio, disse que Lucas chegou a aparecer no estúdio de gravação. “Ele não perde mais tempo com esse tipo de filme. Ele está muito ocupado construindo museus, ele é muito filantrópico agora”, contou a Stephen Colbert no The Late Show.

O diretor falou que George tentou não se intrometer em seu trabalho, mas em um momento em particular não resistiu e acabou dando dicas para uma das cenas.

“Ele se aproximou de mim e disse ‘Sabe o que Han faria nessa situação?’ E me descreveu uma piada que ele contaria. Eu respondi ‘Quer saber? Vamos fazer isso no próximo 'take'!’ Eu sei acatar uma boa ideia”, contou.

Ron não disse qual foi a piada nem se ela permaneceu na edição final, mas será interessante para os fãs ficar pensando se cada fala de Han Solo é a sugerida por George Lucas.

Confira o trailer do filme: