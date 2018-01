Dionísia diz a Blandina que teme o destino de Terenciano em 'Liberdade, Liberdade'

Simão e Mão de Luva Foto: Divulgação/Imprensa Globo

Dionísia diz a Blandina que teme o destino de Terenciano

Segunda-feira, 4 de julho

Rubião tenta esconder as marcas do assassinato. Joaquina/Rosa se preocupa com o atraso de Raposo para o jantar. Alessandra tenta evitar que Xavier veja Branca, com medo de que o rapaz descubra a perda do bebê. Branca tenta convencer Mimi a lhe ceder seu filho após o nascimento. Virgínia comenta com Xavier sobre o desaparecimento de Mimi. Anita percebe uma mancha de sangue no punho da camisa de Rubião. Dionísia diz a Blandina que teme o destino de Terenciano.

Rubião diz a Joaquina/Rosa que eles são uma única família

Terça-feira, 5 de julho

Os moradores de Vila Rica seguem para o velório. Branca escreve um bilhete a Virgínia, fingindo ser Mimi. Tolentino comenta com André que Rubião acredita que o assassinato está relacionado a Mão de Luva. Gaspar aproveita que a família de Raposo está fora da chácara e coloca a peruca de Terenciano sobre a cama de Dionísia. Dom João afirma ao Duque de Ega que não está satisfeito com o trabalho de Rubião e o nomeia Interventor Real em Minas Gerais. Rubião diz a Joaquina/Rosa que eles são uma única família.

Rubião se enfurece ao ver Xavier e Joaquina abraçados

Quinta-feira, 7 de julho

Omar diz a Xavier que voltou para ajudar a encontrar quem cometeu o assassinato. Omar entrega a Rubião um salvo-conduto, dizendo que o Príncipe Regente o perdoou. Virgínia chora nos braços de Xavier. Omar avisa Joaquina/Rosa que estará a seu lado sempre. Omar promete a Jacinta comprar sua alforria. Rubião manda o carcereiro torturar Ascensão, mas a mulher não revela o paradeiro de Mão de Luva. Xavier promete ajudar Mão de Luva a libertar Ascensão. Rubião se enfurece ao ver Xavier e Joaquina abraçados.

Branca e Xavier se casam

Sexta-feira, 8 de julho

Dionísia desmaia ao ver a peruca de Terenciano em sua cama. Pressionada por Joaquina/Rosa e André, Blandina conta que Dionísia assassinou Terenciano. Anita encontra um lenço sujo de sangue na sala de Rubião. Virgínia desconfia da veracidade do bilhete de Mimi. Malveiro avisa a André e Joaquina/Rosa que houve um acidente na mina. Dom João desconfia de que o assassinato cometido em Vila Rica foi obra dos rebeldes. Duque de Ega se apresenta a Rubião como Interventor de Vila Rica, nomeado por Dom João VI. Branca e Xavier se casam.