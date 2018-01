Dinei mente dentro de ‘A Fazenda’ e é desmascarado pelos telespectadores

Ex-futebolista, Dinei participa de 'A Fazenda - Nova Chance' Foto: Marcos Mendes / Estadão

Os telespectadores de A Fazenda mostraram que estão de olho nas mentiras que os participantes contam. Durante a primeira semana do reality show, que estreou na Record TV no último dia 12, o participante Dinei mentiu sobre um dado de sua participação na quarta edição do programa, em 2011, e os telespectadores o desmentiram na internet com uma pesquisa no Google.

“Na outra edição nunca fui fazendeiro. Pra roça fui quatro vezes”, contou Dinei a Monick Camargo. “Você foi quatro vezes?”, indagou a participante, ao que ele confirmou: “Fui e voltei as quatro vezes”.

“Roça” é a etapa do reality show em que dois ou mais participantes disputam o voto do público pela permanência no programa. Quem acompanha A Fazenda, no entanto, estranhou a afirmação do participante e alguns internautas recorreram ao Google para esclarecer suas dúvidas.

Logo descobriram que suas suspeitas estavam certas: Dinei foi eliminado em sua primeira “roça” com 75% dos votos. Assim, os internautas logo postaram piadas sobre o ex-futebolista.

Confira algumas reações:

Eu não tô acreditando na cara de pau desse Dinei. Mentiroso! Tá aqui a prova.#AFazenda pic.twitter.com/GkCKwnOHhF — Comentando Realitys (@comentoatv) 21 de setembro de 2017

Alguém tem q situar o Dinei q ele não voltou de 4 roças, q ele não tem torcida, e a nação Corinthiana ta focada no Brasileirão — Fernandinha (@FernandinhaDoRT) 20 de setembro de 2017

dinei: "na outra fazenda, bati quatro vezes na roça e voltei as quatro" pic.twitter.com/aEzoJ1cqKI — zuzin (@ofcoursezuzin) 19 de setembro de 2017

gente alguém desmascara o dinei sobre essas quatro roças por favor — laryssa (@iloveAndreM) 21 de setembro de 2017

quero que tenha lavação de roupa suja depois da final e questionem o dinei sobre as quatro roças que ele diz ter voltado #AFazenda pic.twitter.com/ik8vXTuttO — juninho ‏ (@faalantes) 21 de setembro de 2017

Aonde que o Dinei foi pra roça quatro vezes, gente? #afazenda — #JOINTHECULT ♎ (@pcesar215) 21 de setembro de 2017

o dinei repetindo que voltou de quatro roças sendo que saiu na primeira com 75% — (@realixoshow) 21 de setembro de 2017

A história do Dinei ter eliminado quatro é mentira. Fugiu da roça o tempo inteiro e na única fez que foi saiu com 75% de rejeição. #AFazenda — Repensando Fatos (@RepensandoFatos) 20 de setembro de 2017

dinei falando de novo que foi quatro vezes pra roça mente que a cara nem treme socorro #AFazenda pic.twitter.com/Vz6T3ThANq — lele (@ourlesbian) 20 de setembro de 2017

Dinei cisma q voltou de quatro roças, eu não sei se ele é louco, só se faz ou se quer botar medo neles lá achando q a gente n sabe #afazenda — SICA (@zainscity) 20 de setembro de 2017

