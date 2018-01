Di Ferrero e Alinne Rosa são contratados para o júri do 'X Factor'

Foto: Divulgação/Band

A Band acaba de anunciar mais dois nomes para a bancada de jurados do reality show X Factor: Di Ferrero e Alinne Rosa. Os dois cantores se juntam ao produtor Rick Bonadio, primeiro avaliador a ser confirmado pela emissora.

Ainda falta um nome a ser anunciado e a Band promete fazer isso nos próximos dias. A atração será comandada por Fernanda Paes Leme e tem estreia prevista para agosto.

Di Ferrero é vocalista do grupo NX Zero e chegou a participar do The Voice Brasil como conselheiro de Lulu Santos, nas temporadas de 2014 e 2015. Alinne Rosa é uma cantora de axé, que esteve em alta no período em que foi vocalista da banda Cheiro de Amor, entre 2003 e 2013.

"Canto desde os 7 anos de idade, a minha relação com a música é intensa. Quando vejo uma pessoa cantar, além da técnica e os pré-requisitos básicos, importam pra mim o feeling e a emoção. Vou dizer o sim pra quem mexer comigo. Se eu puder somar na vida do candidato e fazê-lo evoluir de alguma forma vai ser incrível", disse Di Ferrero no comunicado enviado pela Band. "Fiquei louca de feliz. Estou bem curiosa para conhecer as histórias e as vozes dos candidatos. Ver um artista crescer e brilhar é sensacional", acrescentou Alinne.