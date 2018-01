Detalhes sobre crossover entre 'Scooby-Doo' e 'Supernatural' são revelados

Quem não se lembra do grupo de jovens Fred, Velma, Daphne e Salsicha, que, acompanhados do cãozinho Scooby-Doo e da 'Máquina do Mistério', seu furgão psicodélico, resolviam mistérios que envolviam monstros e fantasmas? Foto: Hanna-Barbera / Cartoon Network / Divulgação

Um dos produtores de Supernatural, Andrew Dabb, revelou em entrevista à Entertainment Weekly mais detalhes sobre o esperado crossover da série com Scooby-Doo.

De acordo com ele, a ideia se originou em uma conversa ao telefone com Jeremy Adams, seu amigo, quando estava na Warner Bros.: "Ele falou: 'Por que eles não fizeram um crossover com Scooby-Doo?'". "Essa é uma excelente pergunta", respondeu Dabb.

A partir de então, as conversas com o estúdio de animação começaram a progredir, e o momento ficou marcado para a 13ª temporada da série.

"O roteiro foi finalizado e os rapazes gravaram suas partes, acredito, em março deste ano, e irá ao ar em março do ano que vem", revelou.

Porém, ele fez questão de ressaltar que não se tratará de um desenho infantil: "Será um episódio de Supernatural com o Scooby-Doo nele. Não será um episódio de Scooby-Doo com os rapazes. É mais adulto do que a maioria dos episódios de Scooby-Doo".

