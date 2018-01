Desenho animado de Neymar Jr. estreia na internet

Foto: Divulgação

Neymar Jr. virou história em quadrinhos nas mãos de Mauricio de Souza e, agora, é também desenho animado. Os seis episódios já foram exibidos no canal Nickelodeon e agora serão lançados às terças-feiras, um por um, no site do atleta.

A animação mostra o jogador, ainda no início da carreira, interagindo com a família e os amigos em situações com uma moral educativa. O personagem tem como objetivo ajudar o próximo, ensinar a importância do esporte e de diversos valores aos telespectadores.

A voz da animação de Neymar Jr. foi dublada por um dos seus grandes amigos, o cantor Thiaguinho.

Clique aqui para assistir ao primeiro episódio.