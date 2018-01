Dedé Santana e Renato Aragão estarão no novo filme dos Trapalhões

. Foto: Reprodução

Dedé Santana era dúvida no elenco do novo filme dos Trapalhões, mas Renato Aragão revelou que os dois estão confirmados. Em entrevista ao UOL, ele disse que em vez de quatro serão seis trapalhões e que a essência do humor se manterá em 'Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood'.

Aragão não disse quem serão os companheiros de elenco e afirmou que a Globo ainda faz testes para decidir, mas se sabe que o ator Lucas Veloso é um deles.

Na entrevista que deu ao portal UOL na Comic Con Experience, o ator afirmou que os Trapalhões não mexerão com o politicamente correto. "Nós vamos esquecer esse politicamente correto. Vamos fazer coisa engraçada, ninguém vai mexer com isso. Vamos respeitar todos, sem discriminar nada. Vamos fazer para alegrar, ninguém tem a intenção de atingir, criticar. Nós vamos fazer entretenimento".