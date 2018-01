'De Volta para o Futuro' previu a chegada de Trump ao poder

. Foto: Reprodução

Parece que não foram só Os Simpsons que previram a chegada de Donald Trump ao cargo de presidente dos Estados Unidos. A trilogia De Volta Para o Futuro, de 1985, tem um personagem que é bastante familiar, especialmente agora.

Biff Tannen, o vilão da saga, começou como um personagem insignificante, mas causava certo incômodo. Já no segundo filme, ele volta para o passado e se torna um grande magnata dos cassinos. Coincidência?

Em entrevista ao site Daily Beast, em 2015, Bob Gale revelou que Biff Tannen foi mesmo inspirado em Donald Trump. "Nós pensamos nisso quando fizemos o filme! Você está brincando? Você assistiu de novo a parte II, tem uma cena em que Marty confronta Biff em seu escritório, há um grande retrato de Biff na parede atrás dele. No momento no qual Biff se levante ele fica exatamente na mesma pose que o retrato? Sim".

Com o dinheiro que ganha com os cassinos, o vilão da trilogia começa a investir no Partido Republicano. Depois, ele ganha o posto em Hill Valey e faz um governo agressivo, o que acaba com a cidade. O que ninguém esperava é que Trump, que inspirou o personagem, seguiria exatamente o mesmo caminho.